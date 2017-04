El PP avanza en la renovación local y prevé cerrar los candidatos de las urbes un año antes de las municipales de 2019

El PPdeG avanza en la renovación local con una veintena de congresos celebrados desde la última cita con las urnas, las elecciones gallegas del 25 de septiembre. Los cónclaves municipales seguirán en los próximos meses y la previsión con la que trabaja a día de hoy el partido es cerrar los candidatos de las ciudades en torno a un año antes de las municipales de 2019.

"La designación en las siete ciudades la hace el comité electoral de Galicia y creo que hay que buscar el momento idóneo, que puede ser un año antes de las elecciones. La intención inicial es dar un año a los candidatos para que puedan ser conocidos y evaluados", ha explicado el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, en declaraciones a Europa Press.

Entre tanto, el partido "se pone en forma", en palabras de su secretario general. Los datos evidencian que la maquinaria del PP gallego no ha dejado de funcionar desde que Alberto Núñez Feijóo logró su tercera mayoría absoluta el 25-S. Desde entonces, los populares gallegos suman casi una veintena de congresos, la mayoría desde enero de este año.

A la cabeza va Pontevedra, con ocho cónclaves (Vigo, Gondomar, Nigrán, Pontecesures, O Grove, O Porriño, Caldas de Reis y Portas). El 14 de mayo se celebrará el de Vilagarcía de Arousa y, en el segundo semestre del año, la dirección provincial prevé otra tanda de congresos locales.

Las direcciones locales del PP renovadas por la vía del congreso en Ourense son seis desde el 25-S -A Bola, Maceda, A Peroxa, Manzaneda, Arnoia y Trives-. El presidente provincial, Manuel Baltar, afirmó, tras el último comité de dirección, que el objetivo es definir este año "la gran mayoría de los nombres" que en la primavera de 2019 encabezarán las listas a los comicios locales en los 92 municipios.

En A Coruña, se han celebrado cuatro congresos en el arranque de 2017 (Porto do Son, Carral, Negreira y Mugardos). Ya convocados están el de A Coruña, Betanzos, Fene, Cabanas y Oroso, y habrá más. La dirección que encabeza Diego Calvo incide en el incremento de actos, con una media de más de uno cada tres días, entre comarcales, juntas directivas, jornadas de formación, mítines y encuentros con afiliados, entre otros.

En enero se celebró en la provincia de Lugo el congreso del PP de Cervantes y está previsto convocar próximamente cónclaves en varias agrupaciones locales, entre ellos, el de la propia capital lucense, aunque todavía no se ha fijado la fecha.

"LÍDER, EQUIPO Y PROYECTO"

La celebración de las elecciones gallegas en septiembre adelantó el calendario del PPdeG en relación al paso que siguen los populares en el ámbito estatal. Y es que, mientras en el resto de España están inmersos en los cónclaves autonómicos y provinciales, el PPdeG cerró ese ciclo cuando Feijóo anunció que volvía a presentarse y revalidó su liderazgo en mayo del pasado año.

"Nosotros llevamos meses inmersos en la renovación local", ha subrayado Miguel Tellado, quien, en todo caso, defiende un calendario "ordenado" en el que "no se trata de renovar por renovar", sino de hacerlo en función "de plazos y necesidades". Como ejemplo, ha señalado que ni en Pontevedra ni en Ferrol toca aún renovar a las cúpulas.

"Sin prisa pero sin pausa", el dirigente popular considera que este año es clave para la "puesta a punto" del partido para las municipales. Por eso, esgrime el lema de "líder, equipo y proyecto", y explica que "de los congresos locales tienen que salir los líderes y los equipos" que, más tarde, trabajarán para cerrar el proyecto del PP en cada localidad.

Y es que la "filosofía" popular es articular -defiende- un partido "unido" y "en movimiento" que permita presentarse ante los ciudadanos como "alternativa" en 2019, reeditando el éxito de las últimas autonómicas. Así, aunque Tellado reconoce que es "muy pronto" para fijar objetivos concretos, también subraya que el PPdeG "no renuncia a nada".

Las ciudades (ahora mismo el PP solo gobierna en Ourense) están en el punto de mira, pero también municipios intermedios de los entornos urbanos. Todos los votos cuentan para un segundo reto: el de recuperar las diputaciones, puesto que, tras las municipales de mayo de 2015, el PP solo conserva el bastión de Ourense.

"SALIR A LA CALLE"

Al margen de la renovación de equipos, para conseguir los objetivos electorales, los populares planean actividades a distintos niveles. Por ejemplo, en un ámbito más interno apuestan por la formación de portavoces y, en general, de los equipos, en áreas como la de comunicación y redes sociales.

"Pero sobre todo lo que estamos pidiendo en las provincias y en los ayuntamientos más significativos, así como en el ámbito autonómico, es que el partido salga a la calle", ha esgrimido, antes de avanzar que, después de Semana Santa, se multiplicarán los actos de proximidad y encuentros con afiliados, simpatizantes y colectivos.

Con el ejemplo de las autonómicas y del banco azul con el que Feijóo recorrió Galicia en varios encuentros de "tú a tú" con los ciudadanos y sin presencia mediática, los populares pretenden que su jefe de filas pueda retomar los actos de proximidad con los ciudadanos.

"Tan pronto como pase Semana Santa y la agenda del presidente lo permita, saldremos a la calle", ha señalado Tellado, quien avanza que "el banco será sustituido por una iconografía distinta".

LAS 'QUINIELAS' DE LAS CIUDADES

Aunque ni Tellado ni las voces 'oficiales' del PPdeG quieren aún hablar de nombres, las quinielas de las urbes ya están sobre la mesa. En el partido se cree que el actual alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, intentará revalidar la plaza, y que Agustín Hernández y Elena Muñoz, asentados como portavoces de la oposición en Santiago y Vigo, respectivamente, también volverán a presentarse.

A las puertas está el congreso local de A Coruña, convocado para el 21 de abril, al que se han presentado la conselleira Beatriz Mato, y el exdiputado Javier Escribano. Salvo sorpresa, los populares dan por hecho que la titular de Medio Ambiente será la elegida y que peleará por arrebatar el bastón de mando a Xulio Ferreiro, de Marea Atlántica.

Otro conselleiro que sigue en el punto de mira para un posible regreso a la arena del ámbito local es el de Política Social, José Manuel Rey Varela, quien ya fue elegido alcalde de Ferrol durante un mandato; mientras que en Lugo (cuyo congreso será convocado de forma inminente) se apunta como próximo presidente local al subdelegado del Gobierno, José Ramón Carballo.

En Pontevedra se da por hecho que Jacobo Moreira no repetirá como candidato y se especula con el nombre de la diputada Lupe Murillo, pero no hay nada cerrado. La última palabra la tendrá el presidente provincial del PP y vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

La salida de conselleiros para pugnar por alcaldías obligaría a Núñez Feijóo a acometer una remodelación de su Gobierno, si no opta por hacerlo antes. Con todo, por el momento no quiere oír hablar de esta cuestión. De hecho, recientemente defendió la compatibilidad de que Mato fuese conselleira y presidenta local, y aseguró que aún no toca hablar de cambios en el Ejecutivo.

