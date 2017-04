Polémica en 'Bates Motel': Norman no lleva la peluca para no ofender a los transexuales

Bates Motel es una serie de televisión que nació en 2013 como una precuela de Psicosis, la película de 1960 de Alfred Hitchcock que está considerada como un clásico del cine de terror. La serie traslada la trama a la época actual y en Estados Unidos se está emitiendo la quinta y última temporada, en la que se adaptan los hechos de la película.

Pero ahora que la serie llega al momento en el que se repiten los hechos de la película, aunque con modificaciones (por ejemplo, está situada en Oregón, no en la zona de California froteriza con Arizona, como en el filme original), los críticos se echan las manos a la cabeza con un detalle: Norman Bates no lleva peluca ni va vestido como su madre en la recreación de la celebérrima escena de la ducha.

El Daily Mail, citando a la guionista Kerry Ehrin, explica el motivo: "Se trata de un chico que piensa que es su madre, no otra cosa", dice. "(La decisión de que no lleve la ropa de su madre) trata de proteger ese concepto, y no dejar que se convierta en algo transfóbico".

Esta decisión ha levantado las iras de muchos fans de la obra original, porque consideran que se traiciona la película de Hitchcock. El profesor de Sociología de la Universidad de Kent, Frank Furedi, es uno de los críticos: "Esto va más allá de la corrección política, es subordinar el arte al dogma político. Este tipo de enfoque viola la integridad estética y artística de la película original".