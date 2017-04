Tus contactos de WhatsApp pronto podrán saber tu localización en tiempo real

Si a principios de este año WhatsApp daba a conocer que estaba trabajando en la geolocalización en tiempo real dentro de los chats de grupos, ahora la app de mensajería instantánea extenderá esta posibilidad también a las conversaciones individuales.

WABetaInfo, la cuenta de Twitter que analiza la beta de WhatsApp, ha adelantado este sábado que la compañía está probando esta función en la última actualización en su versión beta para dispositivos Android, la 2.17.150, si bien no ha especificado cuándo se hará extensible a todos los usuarios de la popular aplicación.

No obstante, la opción de permitir que tus contactos puedan ver tu localización en tiempo real seguramente podrá ser desactivada por el usuario, explica WABetaInfo, del mismo modo que ocurrió en su momento con el 'doble check' azul o la 'última hora de conexión'.

WhatsApp beta for Android 2.17.150: The live location feature is also available for individual chats! (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/o4bzUU69H8