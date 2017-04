Confebask se sentará en cualquier mesa de negociación pero, si es de "imposición", se levantará al "minuto uno"

BILBAO, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de Confebask, Roberto Larrañaga, ha afirmado que las patronales vascas están dispuestas a sentarse en cualquier mesa que "sea de negociación", pero ha advertido de que, "si la mesa es de imposición", se levantarán "en el minuto uno".

En un entrevista concedida a Europa Press, Larrañaga ha asegurado que un abaratamiento o ajuste del despido contribuiría a que hubiera "más empleo" y una flexibilidad pactada podría ayudar a "bajar la temporalidad y subir sueldos". También ha indicado que aprecia un cambio en ELA, por la vía de los hechos, tras la firma de dos acuerdos, el del convenio de bodegas alavesas y el interprofesional de enero, aunque en su discurso lo ve "más radicalizado".

El presidente de la patronal vasca ha realizado un diagnóstico de la negociación colectiva en Euskadi y ha subrayado que, en la actualidad, hay más de una veintena de mesas abiertas y "se están firmando cosas".

En concreto, ha destacado que se ha firmado el preacuerdo para el convenio de bodegas alavesas con UGT, ELA y LAB y que "se dé un acuerdo con ELA es una novedad y en este año ya vamos dos". "El de prevalencia de los convenios vascos y éste. Lo que no hemos hecho en 20 años, en lo que vamos de año dos firmas", ha apuntado Larrañaga, que ha subrayado, asimismo, que en Bizkaia se ha firmado con UGT, CC.OO. y LAB el convenio de alimentación.

Por lo tanto, ha manifestado que se firman convenios, aunque hay otros que están "estancados y bloqueados durante mucho tiempo", y costará "desatascarlos porque depende de la voluntad de dos". "Nosotros estamos dispuestos a sentarnos en cualquier mesa que sea de negociación, pero si la mesa es de imposición, nos levantamos en el minuto uno", ha manifestado.

Sobre la postura de ELA, ha indicado que, "por la parte de los hechos" aprecia cambios porque han firmado dos acuerdos, pero, en "la parte del discurso, lo veo cada vez más radicalizado, en la confrontación y en el conflicto".

"También es cierto que esa confrontación y conflicto que tienen en el discurso, luego vas a las empresas y estamos viendo una paz social casi como nunca. En las empresas están firmando convenios, muchas veces en contra de las indicaciones del propio sindicato, por parte de sus afiliados", ha añadido.

Por lo tanto, cree que es un "dato objetivo" que, de alguna manera, en las empresas los trabajadores no respaldan la estrategia de ELA y ha recordado lo ocurrido en Mercedes y Michelin donde ELA no firmó los convenios de eficacia limitada, a los que luego se sumaron la mayoría de los trabajadores.

En relación a las responsabilidades de que sigan bloqueados numerosos convenios, ha asegurado que, para un acuerdo, "tienen que ceder ambas partes". En este sentido, ha afirmado que las patronales están dispuestas a sentarse en una mesa, pero, algunas veces, "las posiciones son tan antagónicas que es difícil llegar a un acuerdo".

Larrañaga no cree que se note un "cambio de estrategia" si ELA y LAB avanzan hacia una unidad de acción porque "ahora mismo están en la misma línea". "Uno te habla de que va a convertir el mercado laboral en un conflicto permanente y otro que va a hacer de la confrontación su estrategia. Son mensajes muy parecidos y todavía no tienen esa unidad de acción. Cuando la tengan, yo creo que seguirá igual", ha añadido.

El responsable de la patronal vasca ha asegurado, por otra parte, que va a seguir apostando por la mesa de diálogo social, a la que acuden CC.OO. y UGT, no así ELA y LAB. "En la mesa de diálogo estamos todos, otra cosa es que no vayan (..) El que no vaya, que asuma su responsabilidad, si la hay", ha manifestado.

En relación al empleo, ha destacado que es un "factor fundamental" y, en este sentido, ha mostrado su preocupación porque en el conjunto del Estado haya un 20% de fracaso escolar. "Me preocupa que, en la salida de la carrera, salgamos con ese lastre porque va a ser complicado, ya que estamos necesitando ya gente para trabajar, pero gente con formación", ha señalado Larrañaga quien ha asegurado que "el que la tenga, va a tener empleo seguro y bueno, como se dice ahora, de calidad".

En todo caso, Larrañaga se ha mostrado convencido de que se podrá lograr reducir la tasa de paro por debajo del 10% en Euskadi al final de esta legislatura, como se ha marcado como objetivo el Gobierno vasco.

REFORMA LABORAL

Por otra parte, ha defendido que sería necesario actualizar la reforma laboral, aunque reconoce que no sería fácil dada la actual configuración del Parlamento español. "Habría que revisar lo anterior, que ha tenido cosas buenas y cosas que no han sido tan buenas y un debate -que hasta incluso ahora se dice que el PSOE estaría conforme con él- es que hay que abaratar o ajustar el tema del despido o el contrato único. Todo esto tiene que estar regulado", ha añadido.

A su juicio, el ajuste o abaratamiento del despido tendría como consecuencia que "habría más empleo" porque, en la actualidad, "la gente tienen mucho miedo a contratar". "Yo lo estoy viendo en mi propio negocio con subcontratistas que no dan abasto en determinados momentos porque tienen miedo a contratar. Cuando han contratado en épocas pasadas, luego lo han pasado muy mal", ha manifestado.

Larrañaga ha asegurado que, aunque se "demonice mucho" la reforma laboral de 2012 ha tenido cosas positivas, una de ellas dar "amparo legal" al tema de la formación dual mediante el contrato de aprendizaje y

le gustaría que se añada "la universidad dual".

TEMPORALIDAD

Por otra parte, cree que es "injusto" que se mire a las patronales cuando se incide, desde diversos ámbitos, en la mala calidad del empleo y ha indicado que, incluso durante la crisis, se ha mantenido el ratio de tres de cada cuatro trabajadores con contratos indefinidos.

A su juicio, no cree que se esté "cronificando" la temporalidad en Euskadi y se ha mostrado convencido de que los empresarios estarían dispuestos a hacer "un esfuerzo grande" en temas como la temporalidad o los salarios a cambio de "flexibilidad".

En este sentido, cree que una flexibilidad pactada podría ayudar a reducir la temporalidad e incluso a incrementar los sueldos porque "hay empresas que, por tener esa herramienta de competitividad, estarían dispuestas a subir salarios".

En relación al debate sobre el aumento de los salarios, ha indicado que en Euskadi están subiendo, en concreto, un 1,56%, un incremento mayor que el del Estado y ha asegurado no conocer un convenio que hayan firmado y que no recoja un crecimiento salarial.

Larrañaga ha recordado que defienden, en su modelo de relaciones laborales, una retribución que también incluya una parte "variable" que pueda estar referenciada a ratios de beneficio o productividad.

FISCALIDAD

En relación al debate sobre la fiscalidad, ha asegurado que seguirán "insistiendo" a las instituciones vascas en que un aumento de los tipos del Impuesto de Sociedades supone un "coste" y "lastraría la competitividad". "Si estamos con unos costos superiores a los de nuestra competencia o al de los entornos en los que nos movemos, eso nos lastra", ha señalado.

Larrañaga ha afirmado que los empresarios entienden que tienen que "pagar impuestos" pero debe ser una fiscalidad "competitiva". "Si nos están hablando de que hay que subir el impuesto de sociedades es dinero que sale de la empresa, es un coste más", ha apuntado.

Por último, Larrañaga da por asentado el crecimiento económico en Euskadi, por lo que, al menos, en el corto plazo, se muestra optimista, aunque ha alertado de "incertidumbres" existentes, como el Brexit o las políticas de Donald Trump.

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.