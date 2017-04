Fin a los rumores: Carrie Fisher no aparecerá en el episodio IX de 'Star Wars'

La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, confirmó el pasado viernes que la actriz Carrie Fisher, quien falleció el pasado diciembre a los 60 años, no aparecerá en el episodio IX de Star Wars que se estrenará en los cines en 2019.

"Tristemente, Carrie no estará en el episodio IX (sin título aún). Veremos un montón de Carrie en el episodio VIII (Star Wars: The Last Jedi) y eso es estupendo", dijo hoy Kennedy en declaraciones a la cadena ABC en el marco de la convención Star Wars Celebration que tiene lugar estos días en Orlando.

Estas declaraciones descartaron que Fisher apareciera en pantalla en el episodio IX, ya fuera con material previamente rodado o a través de una recreación digital.

Además, Kennedy contradijo de este modo las afirmaciones del hermano de Carrie Fisher, Todd Fisher, quien la semana pasada sugirió al periódico New York Daily News que la intérprete aparecería en el cierre de esta nueva trilogía de Star Wars.

"Probablemente estaba confundido", apuntó hoy Kennedy acerca de las afirmaciones de Todd Fisher. Por el contrario, la ejecutiva de Lucasfilm ensalzó la relevancia de la artista en Star Wars: The Last Jedi, la nueva entrega del universo ideado por el cineasta George Lucas que desembarcará en los cines el 15 de diciembre.

"Carrie está absolutamente fenomenal (en este filme). Estamos muy felices de haber sido capaces de completar el rodaje en verano (antes de que falleciera Fisher)", aseguró Kennedy.

La memoria de Carrie Fisher ha estado muy presente en Star Wars Celebration en todo momento a través de tributos muy especiales, como el rendido el pasado jueves por George Lucas y el director de orquesta John Williams, o por medio de una ponencia en solitario el pasado viernes a cargo de su hermano en la gran pantalla Mark Hamill (Luke Skywalker).