La Filmoteca dedica el próximo trimestre a los musicales de Vincente Minnelli y a la comedia británica de la posguerra

La directora general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes, Marta López-Briones, ha explicado que "además de los ciclos dedicados a determinados cineastas o países, la Filmoteca seguirá programando las mejores películas actuales que no llegan a los circuitos comerciales y continuará su ciclo familiar con producciones infantiles y clásicos como los de El Gordo y el Flaco; unas propuestas que tienen gran acogida por parte del público y que hacen que el número de espectadores crezca mes a mes".

Entre las novedades, la responsable del ICA destacó que "la Filmoteca, espacio siempre abierto a la sociedad, será una de las sedes del Festival WAM con la proyección de doce documentales sobre música, y se continuará apostando por el cine hecho en la Región tanto a través del ciclo 'La memoria filmada', que pone en valor nuestro patrimonio fílmico, como con el de 'Realizadores murcianos'".

NUEVOS CICLOS

'Vincente Minnelli: El soñador oscuro de Hollywood' es el título del ciclo dedicado al estadounidense, maestro del musical en el Hollywood dorado gracias a títulos como 'Cita en San Luis' (1944); 'Un americano en París' (1952), protagonizada por Gene Kelly y Leslie Caron y ganadora de seis Oscar; 'Melodías de Broadway' 1955 (1953), y 'Gigi' (1958), de nuevo con Caron y que supuso su gran triunfo al conseguir nueve Oscar.

En la Filmoteca se han programado casi una veintena de producciones de Minnelli, quien combinó los musicales con otros géneros y, como muestra de ese trabajo, se podrán ver por ejemplo 'Cautivos del mal' (1952), 'El loco del pelo rojo' (1956), 'Como un torrente' (1958) y las comedias románticas 'Té y simpatía' (1956) y 'Mi desconfiada esposa' (1957).

Dentro del ciclo dedicado a los estudios británicos Ealing, donde se rodaron buena parte de las comedias satíricas de la segunda mitad de los años 40 y principios de los 50, se han programado siete producciones que ejemplifican el humor británico y entre las que destacan 'Ocho sentencias de muerte' (Robert Hamer, 1949), 'Whisky a go-go' (Alexander Mackendrick, 1949) y 'Los apuros de un pequeño tren' (Charles Crichton, 1953).

La Filmoteca, ha explicado López-Briones, "trata siempre de acercar al público de la Región a la realidad de otros países como, en esta ocasión, Colombia o Rumanía". Además, añadió, "queremos crear un foro estable en el que el cine africano tenga el protagonismo que merece y, en los próximos meses, el protagonista será Abderrahmane Sissako, quien ha introducido el cine africano en los circuitos internacionales con películas de gran veracidad e impregnadas del ambiente de países como Malí y Mauritania".

La Muestra de Cine LGTBI celebrará en la Filmoteca su décimo segunda edición con recientes y aclamadas películas como 'Uncle Howard', 'Moonlight y 'Rara'. También se programarán ciclos como 'La sala de los cineastas en Murcia', centrado en el cine español independiente; 'La película de su vida', en el que varios profesionales presentarán el filme que más les ha marcado; 'Mujeres cineastas', y se dedicará una pequeña sección al cineasta Michael Cimino, destacada figura del Hollywood de los 70.

En 'Panorama de actualidad' se incluyen filmes que han pasado por festivales como los de Cannes, Toronto, San Sebastián e incluso los Oscar. Películas recientes como las estadounidenses 'El día más feliz en la vida de Olli Mäki', 'Toni Erdman' y 'I Am Not Your Negro', la coreana 'Lo tuyo y tú' y la iraní 'El viajante', Óscar a la mejor película de habla no inglesa.

Por último, "y prosiguiendo con la labor de acercar a los niños y jóvenes el mundo del cine y de convertir la Filmoteca en un lugar en el que disfrutar de la cultura en familia", ha afirmado López-Briones, el ciclo 'Filmo en familia' reunirá una variada programación en la que se combinará la animación ('Ballerina', 'Ribbit', 'El regalo de Molly Monster', 'Phantom Boy') con clásicos como 'El mago de Oz' (1939), 'El profesor chiflado' (1963) y los protagonizados por Stan Laurel y Oliver Hardy, El Gordo y el Flaco.

