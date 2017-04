Charli Howard, la modelo que enseña su celulitis porque "no hay nada de qué avergonzarse"

La celulitis es natural y no es algo que deba avergonzar a nadie. Esa es, para la modelo y activista Charli Howard, la lección que ha aprendido a lo largo de los años y que ahora quiere transmitir a los más de 54.000 seguidores que acumula su cuenta de Instagram. Lo ha hecho, precisamente, con la publicación de una fotografía en la que muestra su propia celulitis, una imagen que va acompañada de un mensaje de positividad y superación contado en primera persona.

"Hago ejercicio diario, corro, hago sentadillas... y aun así, sigo teniendo celulitis. Ya en el colegio, envidiaba a mis compañeras de clase que no tenían un gramo de celulitis. Cada vez que abría las revistas, las modelos y las celebrities tampoco tenían (y si aparecían con ella, se avergonzaban). ¡Que os jodan!", escribe en una publicación que ya se acerca a los 5.000 'me gusta'. "Por todo ello, sentía que mi celulitis era algo de lo que me tenía que avergonzar. No fue hasta que me hice mayor y vi el cuerpo de otras mujeres cuando entendí lo normal y natural que es. No es algo de lo que nos tengamos que avergonzar", escribe.



Charlei Howard, que se hizo famosa hace unos años por plantar cara a las agencias de modelos que la obligaban a seguir dietas estrictas, sostiene que para la pareja es algo irrelevante. "A tu novio le va a importar si la tiene, y si le importa, déjale". "No me malinterpretéis", continúa. "La celulitis no es mi parte favorita de mi cuerpo, pero sé que no me hace más fea. Así que no os sintáis de esa manera".



La modelo inglesa acaparó todas las miradas cuando dejó en evidencia a la agencia para la que trabajaba en 2015. A pesar de su 1,72 metros de estatura y su talla 34, la agencia pidió que adelgazara un poco más, tal y como confesó en su muro de Facebook. "No os voy a permitir que me dictéis qué está mal en mi aspecto y qué necesito cambiar para estar guapa", escribió entonces.



De acuerdo con aquella publicación, la empresa le indicó que era "demasiado grande" para trabajar en la industria de la moda. Esa frase la motivó a plantarse y dar la cara: "Me niego a sentirme avergonzada y molesta a diario por no cumplir con sus ridículos estándares de belleza inalcanzables". Desde entonces, se ha convertido en una fiel defensora de las curvas en las redes sociales y en una activista que lucha para mejorar la realidad que soportan las modelos en su día a día.



Today 🍾🍾🍾 (I look a bit like a sausage) Una publicación compartida de Charli Howard (@charlihoward) el12 de Abr de 2017 a la(s) 1:58 PDT

I like my little curl 🍒 Una publicación compartida de Charli Howard (@charlihoward) el5 de Abr de 2017 a la(s) 12:15 PDT