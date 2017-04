El PDeCAT se plantea presentar un candidato "autonomista" si el proceso soberanista acaba mal

El coordinador de Organización del PDeCAT, David Bonvehí, ha mantenido este jueves que el partido se plantea presentar un candidato "autonomista" en caso de que el proceso soberanista acabe mal, pese a destacar que la formación seguiría siendo independentista. Lo ha dicho en declaraciones a Rac1 y Catalunya Ràdio, después de que Catalunya Plural haya publicado una grabación en la que Bonvehí, en una reunión con alcaldes y militantes de su comarca, el Bages (Barcelona), revela los planes del partido a la hora de buscar un candidato para unas futuras elecciones, una vez que Carles Puigdemont ha dicho que no repetirá y Artur Mas ha sido inhabilitado.

"Si el proceso acaba bien y somos independentistas tendremos que buscar a un personaje que represente lo que queremos disputar. Si el proceso no está acabado y estamos en plena vorágine, tendremos que buscar a alguien muy independentista, y si el proceso ha sido un desastre, tendremos que poner a alguien autonomista", dijo en el encuentro.

Bonvehí se ha ratificado en estas palabras destacando que se limitó a analizar tres posibles escenarios porque, pese a admitir que el objetivo del PDeCAT es culminar el proceso soberanista, tienen que estar preparados por si hay que celebrar unas elecciones autonómicas, también en el caso de que en el referéndum gane el 'no'. En la grabación Bonvehó recalca que los electores ven radicalidad en el PDeCATSin embargo, ha insistido en que sería un "fracaso" todo lo que no sea celebrar un referéndum, y ha añadido que no tienen ningún elemento sobre la mesa para decir que no se llevará a cabo.

Votos de Duran

En la grabación también recalca que los electores ven radicalidad en el PDeCAT (antigua Convergencia), y por ello se decantan por el líder de ERC, Oriol Junqueras, y cree que deben buscar los votos que recogía la Unió de Josep Antoni Duran: "Muchos votantes de Duran de buena fe creo que deben votar a los nuestros. Nosotros no podemos ser más radicales que los de ERC y la CUP".

Así, ha explicado las diferencias que ha levantado entre los miembros del partido que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya aparecido en un video con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en defensa de la escuela pública. "Yo soy de pública y la defendemos. Pero es verdad que esto nos ha costado unas tensiones internas", ha reconocido el coordinador de Organización del PDeCAT.

También apostó por el conseller Santi Vila para disputar la alcaldía de Barcelona, al considerar que puede ganar a Colau y tras definirlo como una persona con visión a largo plazo y con un perfil no tan personalista como otros: "Le pedimos muchas cosas, pero queda claro que él está a disposición del partido".

El PDeCAT se reorganizará en las Cortes para diferenciarse de ERC

El nuevo coordinador de diputados y senadores del PDeCAT en las Cortes, Jordi Xuclà, ha explicado que quiere llevar a cabo una reorganización para conseguir una mayor implicación de sus 12 diputados para marcar perfil propio y diferenciarse así de ERC, con quien no comparten grupo en el Congreso y Senado pero sí en el Parlament, con JxSí.

"Es en Madrid donde podemos perfilar más que nuestro programa económico no es exactamente el de ERC, que nuestra manera de enfocar prioridades en inversión pública es diferente de la de ERC", ha recalcado en una entrevista, después de asumir su nueva responsabilidad tras la inhabilitación de Francesc Homs por el 9N.

Según Xuclà, el Congreso y el Senado suponen para el PDeCAT una ventana para marcar músculo, y más cuando considera que el partido debe estar "a punto para un escenario de confrontación electoral competitivo entre ofertas ideológicas distintas".

Por ello, quiere maximizar las capacidades de su docena de escaños --9 diputados y 3 senadores-- en las Cortes y que trabajen de forma más coordinada: "No digo que haremos un 'gabinete a la sombra', pero sí un reparto de funciones para marcar las diferentes áreas del Gobierno y entrar al detalle de lo que se vota".

Pese a apreciar el valor de JxSí en el Parlament, ha dejado claro que se trata de una coalición para cumplir con un programa "muy concreto y para un plazo de un año y medio", y que el PDeCAT quiere crecer y arraigar en la sociedad catalana con un proyecto propio.

Al preguntársele si cree que se tendría que haber reeditado la coalición independentista en las Cortes, ha recurrido a la frase de "dos no bailan si uno no quiere" para responder, y ha aprovechado para recriminar a ERC que rechazara compartir grupo con el PDeCAT cuando desde la Mesa del Congreso se les negó esta posibilidad.

Xuclà ha cargado contra la mayoría del PP en el Congreso"Había una opción: que compartiéramos grupo con ERC, pero no tuvimos tiempo de verbalizarlo públicamente porque alguien de ERC ya dijo que no contemplaba esta posibilidad", ha lamentado Xuclà, que ha constatado que los republicanos tuvieron grupo parlamentario en 2004 con menos porcentaje de votos del que obtuvo el PDeCAT en las últimas generales.

También ha cargado contra la mayoría del PP en el Congreso, a la que ha acusado de tratarles "exactamente como se trató a Herri Batasuna y Bildu en las elecciones de 2008" y de querer ahogar su voz y capacidad de acción, pese a advertir de que no lo han conseguido.

Para el diputado en el Congreso, el PDeCAT es un partido en construcción que está consolidando sus propuestas programáticas e ideológicas y que quiere encarnar un soberanismo de centro amplio, por lo que no le preocupa que de momento las encuestas no les vaticinen buenos resultados frente a ERC.

'Comuns': "Aires de anuncio de Ikea"

Sobre el nuevo partido de los 'comuns', considera que tiene "aires de anuncio de Ikea" tras sostener que la política debe ofrecer soluciones y no puede ser solo expresión de buen rollo, y ha vaticinado que tendrán poco recorrido si su único objetivo es desplazar al PDeCAT.

"Estamos listos para la confrontación de ideas con el partido de la nueva ICV. Es una operación de maquillaje porque básicamente hablamos del espacio de ICV. Veo muchos actores del pasado que están en el presente", ha criticado.

