Salud se propone reducir un 10% los pacientes que esperan más de 24 horas en urgencias

El nuevo Plan Nacional de Urgencias de Catalunya se ha propuesto reducir en un plazo de un año un 10% los pacientes que esperan más de 24 horas en los servicios de urgencias en los hospitales y el 100% en cuatro años, ha anunciado este viernes el director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), David Elvira, en rueda de prensa.

Ésta es una de las principales novedades del nuevo plan, que hará una mirada integral de todo el sistema de urgencias en los diferentes niveles asistenciales (primaria, sociosanitario y hospitales), y buscará una primaria más resolutiva, ha dicho Elvira, que no ha concretado la dotación presupuestaria por ser a largo plazo.

En momentos críticos, en la actualidad un 50% de los pacientes del Hospital Vall d'Hebron llevan más de 24 horas en urgencias pendientes de ingreso, mientras que en el Clínic el número de pacientes es del 28%: "Es absolutamente variable, en función del hospital, y todos deberán reducir la cifra en un 10%", ha dicho la directora de Atención Sanitaria del CatSalut, Cristina Nadal.

El plan pone énfasis en la capacidad de resolución en primaria y el trabajo de redes más consolidadas con hospitales y ámbito sociosanitario, así como de "consolidar el 061 como puerta de entrada a la atención urgente no presencial", ha reseñado el director del CatSalut, que también ha hablado de potenciar la atención domiciliaria.

En esta línea, se lleva a cabo una campaña informativa a la ciudadanía para que llame al 061 antes de ir a urgencias, y estos profesionales tratan de dirigir al ciudadano al servicio sanitario más adecuado, con líneas de atención que quieren hacer un seguimiento del paciente las 24 horas del día.

Para conseguir una primaria más resolutiva, Salud quiere potenciar la red de Centros de Urgencias de Atención Primaria (Cuap) con la creación de nuevos centros en el área metropolitana -más allá de Barcelona ciudad-, y quiere facilitar el acceso telefónico con los ambulatorios para que puedan ser más resolutivos y proactivos.

Se ampliará también la cartera de servicios del SEM con el estreno de un servicio de Apoyo Vital Avanzado Aéreo Nocturno, y se creará un equipo especializado en traslado de pacientes críticos, así como una red nacional y territorial de atención a pacientes críticos.

En el ámbito hospitalario, se buscará que la programación de operaciones se haga en épocas en que baja la actividad; que estos servicios tengan plantilla propia; que se organicen los servicios en función de los niveles de urgencia, y habrá directrices claras sobre unidades de observación para que no se confundan con unidades de hospitalización a la espera de conseguir una cama en planta, como sucede actualmente.

Seguiminetos oncológicos

Se han propuesto unidades oncológicas específicas para la atención continuadaTambién se ha propuesto la creación de unidades oncológicas específicas para la atención continuada y conseguir que los centros sociosanitarios tengan estructura sanitaria para atender a pacientes descompensados y se crearán tres nuevos Equipos de Apoyo Integral a la Complejidad (Esic), siguiendo la estela del primero abierto en las Casernes de Sant Andreu.

A raíz del colapso sufrido por las urgencias durante los meses invernales de la gripe, el conseller de Salud de la Generalitat, Antoni Comín, anunció su compromiso de presentar el citado plan el primer trimestre de este año fruto de un consenso alejado de populismos y frivolidades, avisó.

"¿Qué hace nuevo el plan? Es la mirada de conjunto, no se trata de ver qué le pasa a este hospital o bien a los hospitales en general", ha remarcado el conseller ante 200 directivos del sistema, en que ha destacado que este plan ha sido una prioridad desde su llegada al departamento.

Según datos de la Conselleria, un 52% de las urgencias en los hospitales catalanes se podrían haber resuelto en un Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP) y entre un 11% y 12% en un Centro de Atención Primaria (CAP).

"Las urgencias son el espejo perfecto, muy inquietante y preocupante, del problema" actual derivado de una sociedad más envejecida y frágil que ha dado a luz un nuevo perfil de paciente más allá del agudo y el banal: el crónico complejo que requiere servicios terciarios, pero no sufre riesgo vital.

Plan pionero

Como acciones a corto plazo del plan pionero, del que se empezará a hacer una evaluación desde ya para ver los pequeños cambios que se puedan producir, Elvira ha destacado la creación de una nueva línea de atención pediátrica 24 horas y 365 días al año y una reducción de la temporalidad e los profesionales del SEM, entre otros.

Comín ha garantizado frutos en al menos dos o tres años, y ha descartado lograr resultados en medio año: "El problema de las urgencias de Catalunya no se arregla en seis meses, las soluciones inmediatas no son buenas, y las buenas no son inmediatas, y le tenemos que decir la verdad a la gente".

