Lista de las firmas de autores más preciadas del Sant Jordi 2017 en Barcelona

CASA DEL LLIBRE

Casa del Llibre (Passeig de Gràcia, 62): Eva García, Dolores Redondo, Blue Jeans, Marcos Chicot, Curro Cañete, Albert Espinosa, Vicenç Villatoro y Lluís Bassat, Àxel Torres (de 11 a 12 horas); Baltazar Garzón, Mónica Carrillo, Blue Jeans, Odile Fernández, Marc Moreno, Manel Esteller, Diego Ojeda, Anxo Pérez, Antonio Orejudo (de 12 a 13 horas); Carlos del Amor, Christian Gálvez, Blue Jeans, Germans Torres, Risto Mejide, Solosona, Rosa Montero, Defreds, Mario Reyes (de 13 a 14 horas); Emilio Ortiz, Vanesa Lorenzo, Samanta Villar, Espido Freire, Siri Hustvedt, Paula Bonet, Sílvia Soler, Teresa Muñoz, Anna Casanovas (de 16 a 17 horas); Francisco Ibánez, Emilio Aragón, María Leach, Fernando Aramburu, Pilar Rahola, Mikel Izal, Òscar Andreu, Mery García, Krzysztof Charamsa (de 17 a 18 horas); Paloma Sánchez-Garnica, Luz Gabas, Roberto Santiago, Mpetros Markaris, Antonio Iturbe, Federico Moccia, Carme Chaparro, Chusita, Marian Keyes (de 18 a 19 horas); Pilar Eyre, Care Santos, Gonzalo Giner, Rafel Nadal, Manuel Campo, Federico Moccia, Xavier Güell, Carla Zaplana, Marc Serena (de 19 a 20 horas).

Casa del Llibre (Rambla de Catalunya, 37): Jordi Basté i Marc Artigau, Vanesa Lorenzo, Odile Fernández, Gabi Martínez, Sergio Vila-Sanjuán, Paula Bonet, Pilar Rahola, Javier y Sergio Torres, Cristina Morató (de 11 a 12 horas); David Trueba, Siri Hustvedt, Carlos del Amor, Jordi Cruz, Fernando Aramburu, Gemma Ruiz, Sergi Torres, Lluís Homar y Jordi Portals, Rodrigo Fresán (de 12 a 13 horas); Sandra Barneda, Posteguillo, Marta Robles, María Leach, Donna Leon, Isasaweis, Xavier Güell, Manuel Campo Vidal, Dori Sontheimer (de 13 a 14 horas); Mónica Carrillo, Espido Freire, Federico Moccia, Petros Markaris, Christian Escribà, Sílvia Abril, Manel Esteller, Jordi Carrión, Defreds (de 17 a 18 horas); Gonzalo Giner, Eslava Galán, Carlos Zanón, Care Santos, Rafel Nadal, Sílvia Soler, Vicenç Villatoro y Lluís Bassat, Marc Giró, Ignacio Martínez de Pisón (18 a 19 horas); Eva García Sáenz de Urturi, Dolores Redondo, Marcos Chicot, Xavier Aldekoa, Xavier Bosch, Federico Axat, Javier Cercas, Lluís Gavaldà (de 19 a 20 horas); Samanta Villar, Luz Gabás, Javier Sardà, Ramon Solsona, Màrius Serra, Àlex Gombau, Victoria Francés (de 20 a 21 horas).

FNAC

Fnac L'Illa (Avinguda Diagonal, 549): Alma Obregón, Megan Maxwell, Gonzalo Giner, Josep Ajram, Rosa Montero, Manuel Campo Vidal, Alfonso Casas, K. Charamsa, Jorge Zepeda, Chusita, Javier Castillo, Andrea Zayas, Carla Zaplana, Emilio Ortiz, Pepa Roma, Andrés Palomino, Mònica Pagès (de 11 a 12 horas); Víctor Amela, Juan Eslava Galán, Megan Maxwell, Emilio Aragón, Samanta Villar, Javier Ruescas, Elisa Beni, Gabi Martínez, Meritxell Falgueras, Javier Castillo, Dory Sontheimer, Ferran Centelles, Silvia Congost, Use Lahoz, Anabel Vélez, Enfermera Saturada (de 12 a 13 horas); Christian Escribà, Espido Freire, Megan Maxwell, Jorge Díaz y Javier Ikaz, Carme Chaparro, Genís Sinca, Gemma Calvet, David Martí, Mercè Ibarz, Kirmen Uribe, Elisenda Roca y Salvador Macip, Inma Chacón, Mercè Sanjuan, Threefeelings (de 13 a 14 horas); Xavier Sardà, Pilar Eyre, Javier Torres y Sergio Torres, Cristina Soria, Manel Esteller, Fàtima Llambrich, Àxel Torres, Cari Ariño, Xavi Narro, Roser Calafell, Pep Blay, Marc Giró, Martín Piñol, Defreds, Anxo Pérez (de 16 a 17 horas); Jaume Clotet, Lucía Galán, Jordi Cruz, Silvia Nanclares, M. Otero y S. Giménez, M. Dolors Millat, Federico Axat, Santiago Posteguillo, Jesús Cintora, Francesc Mauri, Alfred Picó, Xavier Güell, Sergio del Molino, Diego Ojeda, Leopolda Olda, Juanjo Sáez (de 17 a 18 horas); Isabel Clara-Simó, Jordi Bianciotto y María del Mar Bonet, Lluís Homar y Jordi Portals, Montse Folch, Jordi Basté y Marc Artigau, Maria Leach, Roger Mas, Anna Punset, Valerio Massimo Manfredi, Aina Roglán, Miquel Iceta, Marc Moreno, Marta Vergés (de 18 a 19 horas); Ildefonso Falcones, Ángela Quintas, Mikel Izal, Vanesa Lorenzo, Matthew Tree, Montse Barderi y Emma Vilarasau, Ricard Ruiz y Saïd El Kadaoui, Lucía Etxebarría, Curro Cañete, Iria G. Parente y Selene M. Pascual, Leandro Pérez, Isasaweis, Merlí (de 19 a 20 horas).

Fnac El Triangle (Plaça de Catalunya, 4): Elisabet Benavent, Jordi Costa, Marta Robles, Roberto Santiago, Elisenda Roca y Salvador Macip, Luz Gabás, Ian Gibson, R.J. Palacio, Victoria González Torralba, Christian Gálvez, Cristina Fernández Cubas, Juan Martín Guevara, Dulcinea, Federico Axat, Empar Moliner, Sarah Lark, Quim Monzó, Fernando Aramburu (de 11 a 12 horas); Elisabet Benavent, Antonio Iturbe, Lof You, Matthew Tree, Isasaweis, Lluís-Anton Baulenas, Petros Márkaris, Maria Leach, Chimo Bayo, Lola Vendetta, Francesc Orteu, Elsa Punset, David Cirici, Marian Keyes, Quim Torra, Núria Amat, Pablo Carbonell, Sandra Barneda (de 12 a 13 horas); Francisco Ibáñez, Vanesa Lorenzo, Xavier Aldekoa, Pilar Eyre, Marc Pastor, Carme Riera, Baltasar Garzón, Chusita, Ricardo Cavolo, Cristina Soria, Jesús Cintora, Cristina Morató, Sergio Vila-Sanjuán, Isabel Clara-Simó, Ramon Gener, Kajal Napalm, Miguel Gane, Andreu Claret, Samanta Villar, Ben Brooks, Carlo Padial, Miguel Nogueira (de 13 a 14 horas); Javier Cercas, Mònica Usart, Lluís Gavaldà, Natza Ferré, Juanito Makandé, Dolores Redondo, Oriol Malet, Lucía Etxebarría, Marcos Chicot, Ana Oncina, Òscar Andreu, Roger Mas, Ramon Solsona, Pilar Rahola, Juan Gómez Jurado, Carlos Zanón, Carlos Sadness, Tomás Alcoverro, Rafel Nadal, Xavier Bosch (de 16 a 17 horas); Carles Capdevila, Joana Santamans, Jorge Díaz y Javier Ikaz, Marta Sanz, Fernando Grande Marlaska, Donna Leon, Juan Eslava Galán, Marc Giró, Inma Chacón, Antonio Baños, Genís Sinca, Eva García, Gabi Martínez, Javier de las Muelas, Paloma Sánchez-Garnica, Juan Vico, Antonio Orejudo, Paula Bonet y New Raemon (de 17 a 18 horas); James Rhodes, Espido Freire, Toni de la Torre, Xavier Sardà, Maria Hesse, Xavier Theros, Jofre Martell, Mama Saturada, Javier Torres y Sergio Torres, Montse Barderi y Emma Vilarasau, Christian Escribà, Màrius Serra, Emilio Aragón, Use Lahoz, Juan Trejo, Javi Rey, Màxim Huerta, Albert Espinosa (de 18 a 19 horas); James Rhodes, Leti Rodríguez, Josef Ajram, Mercè Sanjuan, Adam Martín, Sílvia Soler, Vicenç Villatoro y Lluís Bassat, David Trueba, Agustina Guerrero, Toni Guiral, Marta Carnicero, Paco Camarasa, Siri Hustvedt, Monstruo Espagueti, Mónica Carrillo, Màxim Huerta, Albert Espinosa (de 19 a 20 horas).

Fnac Arenas (Gran Via de les Corts Catalanes, 373-385): Antonio Bolinches, María Corbacho, Martí Domínguez, Martín Piñol, Roser Calafell, Juan Trejo, Jaime Martín, Monstruo Espagueti (de 11 a 12 horas); Ángela Quintas, X.R. Trigo, Coia Valls, Martí Domínguez, Alba Castellví, Candela Ríos, Mery García (de 12 a 13 horas); Torito, Pepa Roma, Carlos Miguel Cortés, Teresa Muñoz, Carlos Sadness, Defreds, ZPU (de 13 a 14 horas); Jesús Sánchez Adalid, Mercè Sanjuan, Tomás Navarro, Pedro Guerra, Victoria Francés, Carlos Salem, Manu González (de 16 a 17 horas); Chimo Bayo, Pau Sanz, Raquel Gu, Ignacio Dean, Carlos Vico, Jordi Duró (de 17 a 18 horas); Almudena Cid, Emilio Ortiz, Lucía Galán, Arcadi Alibés, Leopolda Olda, Guillem Sánchez, Glòria Sabaté (de 18 a 19 horas); Miguel Gane, Jofre Martell, Mònica Usart, Alfred Picó y David Picó, Cloti Martínez, José Ignacio Latorre (de 19 a 20 horas).

LA CENTRAL



Carpa La Central (Rambla de Catalunya, 91):

Olivier Bourdeaut, Rodrigo Fresán, Silvia Nanclares, José Ignacio Latorre, Antonio Iturbe, Genís Sinca, Carme Riera, Sílvia Soler, Patrícia Gabancho, Xavier Güell, Lluís Bassets, David Íñiguez y David Gesalí, Antonio Baños, Lluís Homar y Jordi Portals (de 11 a 12 horas); Tina Vallès, Gonzalo Torné, Javier Cercas, Paul Preston, Cristina Fernández Cubas, Jorge Wagensberg, Donna Leon, Àngels Bassas Gironès, Guillem Terribas, Rafel Nadal, Ben Brooks, Miguel Noguera, Carlo Padial, James Rhodes instrumental, toca el piano (de 12 a 13 horas); Luis Goytisolo, Marta Sanz, Sara Mesa, Luisgé Martín, David Trueba, Siri Hustvedt, Ignacio Martínez de Pisón, David Cirici, Montse Barderi y Emma Vilarasau, Rafael Argullol, Pablo Martín Sánchez, Miqui Otero, James Rhodes instrumental, toca el piano (de 13 a 14 horas); Fernando Grande-Marlaska, Sergio Vila-Sanjuán, Use Lahoz, Gabi Martínez, Kirmen Uribe, Jaume Cabré, Joan B. Culla, Màrius Serra, Joan Carreras, Isabel-Clara Simó, Xavier Theros, Jenn Díaz, Vicenç Villatoro, Marta Orriols, Jean- Charles Bouchoux (de 16 a 17 horas); Juan Pablo Villalobos, Sabino Méndez, Miquel Iceta, Guillermo Arriaga, César Bona, Paco Camarasa, Enrique Vila-Matas, Care Santos, Xavier Bosch, Federico Jeanmaire, Madame Nielsen, Bel Olid, Marta Carnicero, Jordi Lara, Marc Pastor (de 17 a 18 horas); Alvaro Colomer, Rosa Montero, Antonio Orejudo, Enrique Vila-Matas, Jorge Zepeda Patterson, M. Dolors Millat, Gemma Ruiz, Carles Capdevilla, Raül Garrigasait, Alicia Kopf, Pablo Carbonell, Marina Garcés, Miquel de Palol con Xavier Bru de sala y Julià de Jòdar, Àxel Torres, Anna Maria Villalonga (de 18 a 19 horas); Carlos Zanón, Maria Cabrera, Joan-Lluís Lluís, Ramon Solsona, Víctor Amela, Empar Moliner, Dory Sontheimer, Jorge Carrión, Elisabet Riera, Jordi Amor, Julio Fajardo Herrero, Marcos Ordóñez, Marc Moreno, Mar Bosch, Òscar Andreu (de 19 a 20 horas).

Carpa La Central (Ronda Sant Antoni, 39): Federico Axat, Alfred Picó, Chusita, Jordi Costa, Miquel Duran con Llucia Ramis, Borja Bagunyà, Pablo Martín Sánchez y Jordi Puntí, Marta Orriols, Sergi Pons Codina, Álvaro Pons, Anna-Priscila Magriñà, Carles Rebassa, Mònica Usart, Ramon Gener, Marc Torices (de 12 a 13 horas), Martí Perarnau, Raquel Riba Rossy, Juan Trejo, Juan Vico, Matthew Tree, Roger Mas, Òscar Andreu, Àxel Torres, Luis Costa, Benji Verdes, Quim Torra, Martí Domínguez, Joana Santamans, Cristina Morales (de 13 a 14 horas); Sílvia Abril, Jofre Martell y Pere Mejan, Francesc Mauri, Lolita Bosch, Leti Rodríguez, Ciara Molina y Laura Antiquino, Adam Martín, Raquel Gámez Serrano, Anna Maria Villalonga, Álex Martínez Vidal con David Martos y Tomàs Fuentes, Marta Vergés, Sandra Sánchez (de 16 a 17 horas); Xavier Aldekoa, Ricard Ruiz Garzón y Saïd El Kadaoui Moussaoui , Francesc Orteu, Lluís Gavaldà, Àlex Gombau, Alba Dalmau, Fàtima Llambrich, Tomás Alcoverro, Natza Ferré, Anabel Vélez, Manu González, Ana Basanta, Oriol Jara (de 17 a 18 horas); Luisgé Martín, Jean Charles Bouchoux, Pau Sanz i Vila, The New Raemon y Paula Bonet, Carlos Sadness, Ricardo Cavolo, Flavita Banana, Ben Brooks, Miguel Noguera, Carlo Padial, Jordi Duró, Ana Oncina (de 18 a 19 horas); Tina Vallès, Juan Pablo Villalobos, Sabino Méndez, Marta Sanz, Gonzalo Torné, Estel Soler, Emilio Aragón, Kajal Napalm, Jordi Bianccioto y Maria del Mar Bonet, Juanjo Sáez, Jordi Pastor, Josep Maria Beà (de 19 a 20 horas).

LAIE

Carpa Librería Laie (Passeig de Gràcia/ Casp): Marta Sanz, Sara Mesa, Isabel Clara-Simó, Àngels Bassas, Jenn Díaz, Siri Hustvedt (de 11 a 12 horas); Sílvia Soler, Dolores Redondo, Marcos Chicot, Enrique Vila-Matas, Olivier Bourdeaut (de 12 a 13 horas); Javier Cercas, Rafel Nadal, Xavier Bosch, Fernando Aramburu, Enrique Vila-Matas (13 a 14 horas); Gonzalo Torné, Jaume Cabré, Gemma Ruiz, Ramon Solsona, Ignacio Martínez de Pisón (de 17 a 18 horas); Eduardo Mendoza, Rodrigo Fresán, David Trueba, Gabi Martínez, Joan-Lluís Lluís (de 18 a 19 horas); Eduardo Mendoza, Rosa Montero, Donna Leon, Petros Márkaris, David Cirici (de 19 a 20 horas).

Carpa Librería Laie (Passeig de Gràcia/ Provença): Maria Cabrera, Sergio del Molino, María Hesse, Álvaro Colomer, Guillermo Arriaga (de 11 a 12 horas); Andreu Claret, Sílvia Nanclares, Carme Riera, Andreu Farràs, Antonio Orejudo, Eva García Sáez de Urturi (de 12 a 13 horas); Empar Moliner, Betsabé Garcia, Xavier Theros, Pilar Rahola, Antonio Iturbe, Care Santos (de 13 a 14 horas); Montse Bardeguí / Emma Vilarasau, Víctor Amela, Sergio Vila-Sanjuán, Joan Carreras, Luz Gabás, Luisgé Martín (de 17 a 18 horas); Genís Sinca, Joan B. Culla, Quim Torra (de 18 a 19 horas); Marina Garcés, Adolf Tobeña, R.J.Palacios, Bob Pop (de 19 a 20 horas).

Laie CCCB (Montalegre, 5): Madame Nielsen (de 11 a 12 horas); Ricardo Cayolo, Paula Bonet / The New Raemon, Joana Santamans, Carlos Sadness, Agustina Guerrero, Flavita Banana, Jorge Carrión (de 12 a 13 horas); Alfonso Casas, Sanz i Vila, Susana López, Juan Arcones, Oriol Malet, Joan Trinidad (de 13 a 14 horas); Tina Vallès, Carles Rebassa, Max Besora, Raül Garrigasait, Adrià Pujol, Sebastià Portell (de 17 a 18 horas); Agus Morales y Anna Surinyach, Colectivo Juan de Madre, Jordi Lara, Víctor Balcells, Marcos Muñoz (de 18 a 19 horas); Juan Trejo, Lola Vendetta, Ben Brooks, Carlo Padial, Miguel Noguera (de 19 a 20 horas).

