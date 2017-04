Kit Harington se pronuncia sobre la principal teoría acerca de Jon Nieve y su futuro

Atención: esta información puede revelar partes de la trama.

Sobre la serie de la HBO Juego de Tronos hay tantas teorías como tramas abiertas y eso son muchas teorías. Sin embargo, cuando a la serie tan sólo le quedan dos temporadas (que cada vez se alejan más del argumento de la saga de libros de George R.R. Martin en la que se basan) la que coge más fuerza es la que atañe al personaje Jon Nieve.

Muchos fans han querido ver en el excomandante de la Guardia de la Noche y en su historia de lucha contra los caminantes blancos, el que será el nuevo Azor Ahai, el guerrero que logrará detener la amenaza que llega con el invierno.

La séptima temporada de Juego de Tronos se estrenará el 16 de julio en HBO y será la penúltima entrega de capítulos antes de la octava y última.

El diario The Huffington Post preguntó al propio actor que da vida a Jon Nieve, Kit Harington, qué pensaba de esta teoría, una de muchas sobre su personaje, aunque bastante fundamentada en pequeños detalles y pistas repartidas por varios capítulos.

"Creo que tenéis que esperar y ver qué pasa este año, y si descubrimos algo más sobre Jon", decía Harington a los impacientes. Sin embargo, opinaba que "Jon odiaría el término 'El Príncipe que fue prometido'", como se conoce a la reencarnación de Ahai.

"Si alguién se volviese hacia él y le dijese 'Eres el Príncipe que fue prometido', él simplemente no le prestaría mucha atención. Eso es lo que me encanta sobre él, así que realmente no me preocupa mucho", decía el actor, que admira a su personaja por eso: "tiene muy poco ego".