'Orange Is the New Black' deja ver un adelanto de sesenta segundos con un tenso final

Después de los trágicos hechos al final de la cuarta temporada, los nuevos episodios de Orange Is The New Black retoman la acción donde se quedó y exploran las consecuencias del amotinamiento de las reclusas de Litchfield. En el adelanto de 60 segundos del primer capítulo de la quinta temporada que Netflix ha dejado ver, puede verse a Daya (Dascha Polanco) apuntando con un arma a Thomas Humphrey (Michael Torpey).

A esa escena llegan Piper y Alex, que deciden cumplir la promesa que se habían hecho: si ven un problema, caminarán en dirección contraria.

Netflix asegua que ésta será una "temporada sin precedentes2 de Orange Is The New Black, y la acción transcurrirá en tiempo real y en un lapso de solo tres días, en unos episodios que se estrenarán el 9 de junio del 2017 en Netflix.

La quinta temporada promete ser más intensa, candente y detallista que nunca: la acción de los trece episodios se desarrolla enteramente durante los tres días posteriores al inicio del motín, según ha adelantado la plataforma.

Creada por Jenji Kohan (Weeds), Orange Is the New Black sigue contando con el reparto femenino más coral y numeroso de la televisión, encabezado por Taylor Schilling, nominada al Globo de Oro por su papel. De hecho, la serie ha recibido por tercer año consecutivo el premio a mejor reparto de comedia en los SAG Awards (los premios del sindicato de actores).

Completan el reparto las habituales Uzo Aduba (Suzanne "Ojos Locos"), ganadora de un premio Emmy a mejor actriz de reparto, Kate Mulgrew (Galina "Red" Reznikov), Danielle Brooks ("Taystee"), Natasha Lyonne (Nicky Nichols), Taryn Manning ("Pennsatucky"), Laverne Cox (Sophia Bursett), Yael Stone (Lorna Morello), Jackie Cruz ("Flaca"), Adrienne C. Moore (Cindy), Dascha Polanco (Dayanara Diaz), Lea DeLaria ("Big Boo"), Constance Shulman (Yoga Jones), Kimiko Glenn (Brook Soso), Nick Sandow (Joe Caputo) y Michael Harney (Sam Healy), entre otros muchos.

La nueva temporada vuelve a contar con secundarios como Brad William Henke (Corazones de acero, Pacific Rim, Perdidos) en el papel del guardia de seguridad Dessi Piscatella, Kelly Karbacz (Regular Joe, Superagente 86) como Kasey Sankey, y la actriz Jolene Purdy (Under the Dome) en el papel de Stephanie Hapakuka.