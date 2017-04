El paro y la falta de limpieza son los principales problemas de València según los vecinos

Empleo, limpieza de las calles, economía social, corrupción, urbanismo y tráfico son, por este orden, los principales problemas de la ciudad de València, según sus vecinos. El Ayuntamiento ha presentado este martes el nuevo Barómetro Municipal de Opinión Ciudadana, que será trimestral, con los resultados de marzo de 2017. Es la primera vez que se hace un sondeo público de este tipo, con 2.210 encuestas a mayores de 18 años empadronados en la ciudad. Ha costado 17.600 euros y se ha encargado a la empresa Sonmerca SL, aunque la fase de tabulación de los datos ha sido realizada por los funcionarios municipales.

La nota global a la gestión del Consistorio es de 5,7 sobre 10 y el 43,6% cree que la ciudad ha mejorado en el último año, frente al 38% que considera que sigue igual y un 17,3% que afirma que ha empeorado. Esta nota media es más alta que la que obtiene la Generalitat (5,4), pero contrasta sobre todo con la que los vecinos otorgan al Gobierno central (3,6).

En cuanto a la puntuación de la gestión de los servicios públicos urbanos, las notas más altas son, por este orden, para los mercados municipales (6,9), fiestas populares y playas (ambas con un 6,8), museos y actividades culturales (6,5) y auobuses de la EMT y bibliotecas públicas (ambas con un 6,4). Solo suspende el aparcamiento, con un 3,9 de nota media, un problema que, cuando se pregunta por distritos, pasa a ser el más citado en algunos. El segundo por la cola es el relacionado con la circulación, que aprueba con un 5,1 raspado.

Resultados por distritos

Los distritos más satisfechos con su calidad de vida son los de la fachada marítima, mientras que los problemas más frecuentes en los barrios son la limpieza y el aparcamiento (aquí se incluyen la doble fila, las quejas por el estacionamiento en el carril-bus y la falta de espacio). No obstante, hay otras problemáticas específicas, como la falta de transporte público en Poblats del Nord y del Sud, las carencias de seguridad y los problemas de convivencia en Poblats Marítims o la falta de equipamientos en Benicalap. Como curiosidad, en la casilla del primer problema del distrito de Campanar figura la palabra "ninguno".

El alcalde de València, Joan Ribó, ha afirmado en la presentación del Barómetro que la gestión del Ayuntamiento "está bien vista, con algunas excepciones". Ha valorado positivamente la comparación con la Comunitat Valenciana y España, la ligera la tendencia al optimismo en la economía y que el transporte público esté "muy bien valorado", sobre todo por los usuarios habituales. Preguntado por posibles iniciativas del Gobierno local a la vista de los problemas denunciados, ha dicho que todavía tienen que analizarlos en profundidad: "Vamos a estudiarlos y adaptaremos el trabajo a la realidad. Lo hemos hecho [el sondeo] para que sea significativo a nivel de distrito. Si en uno aparece que hace falta más zonas verdes o más seguridad, habrá que ver qué pasa ahí", ha explicado.

En cuanto a la situación económica, hay preocupación por perder el empleo. "Aquí los resultados no son tan buenos" como en otros apartados, ha admitido Ribó. En movilidad, el medio de transporte más utilizado es el autobús de la EMT, por lo que Ribó ha asegurado que debe potenciarse y ha insistido en la idea de hacer "un juego de equilibrios" para repartir el espacio público entre el coche privado, que supone el 20% de los desplazamientos y ocupa el 70% de los carriles, el transporte público, los peatones y los ciclistas.

Intención de voto sin ‘cocina’

El sondeo también pregunta por la intención de voto directa en unas hipotéticas elecciones municipales, aunque, según Joan Ribó, no es "el objetivo fundamental". Los datos arrojan un 15,7% de las respuestas para Compromís, seguido por el PP (15,6%), València en Comú/Podem (10,6%), PSOE (9%), Ciudadanos (5,3%) y EU (1,8%). No obstante, hay un 29,3% de los encuestados que no sabe o no contesta. "Para poder valorar la intención de voto hay que trabajar más cosas y cruzar los datos de la cocina", ha añadido el alcalde.

EN CIFRAS

660.822 personas mayores de 18 años y empadronadas en València constituyen el universo de la muestra.

personas mayores de 18 años y empadronadas en València constituyen el universo de la muestra. 272 puntos de muestreo con direcciones aleatorias se han utilizado para la realización del Barómetro.

puntos de muestreo con direcciones aleatorias se han utilizado para la realización del Barómetro. 3,6 puntos de nota media sobre 10 obtiene el Gobierno central en la encuesta, frente al 5,4 del Consell y el 5,7 del Ayuntamiento.

puntos de nota media sobre 10 obtiene el Gobierno central en la encuesta, frente al 5,4 del Consell y el 5,7 del Ayuntamiento. 6,9 puntos sobre 10 obtienen los mercados municipales, la nota más alta de la gestión de los servicios públicos urbanos.

Consulta aquí más noticias de Valencia.