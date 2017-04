Eliad Cohen enfada al colectivo gay antes de entrar en 'Supervivientes'

El vídeo de presentación de Eliad Cohen, una de las últimas confirmaciones para la próxima edición de Supervivientes, ha levantado ampollas en el colectivo gay. Concretamente, por una de las frases que dice con rotundidad en ese clip de presentación: "Soy gay, pero eso no cambia mi vida. La imagen del gay en la televisión normalmente es muy extravagante". Por ello, se presenta al concurso de Telecinco, para "normalizar" la situación.

La mayoría ha conocido a Cohen este mismo martes, día en que la cadena de Mediaset ha comunicado su participación en la próxima edición del reality. Se trata de un modelo israelí, de 28 años y que produce su propia fiesta, la Papa Party, y por lo que se le conoce en el mundo LGTB. Su negocio ha llegado a Tel Aviv, Sidney, Miami o Madrid.

Sus palabras (en ese vídeo también asegura que quiere "demostrar que los gays son fuertes") han desatado un debate en las redes sociales. Detractores y defensores a golpe de 140 caracteres critican o defienden los argumentos del israelí. Están quienes consideran que sus palabras se han malinterpretado debido al lenguaje y quienes las ven como una ofensa.

Me siento muy orgulloso de lo que soy

Esta misma tarde, el protagonista se ha pronunciado a través de su cuenta de Instagram para arrojar algo de luz al debate. "Me siento muy orgulloso de lo que soy", se puede leer en una publicación que ya acumula 18.000 visualizaciones. "Me da un poco de pena algún comentario que he escuchado de gayfobia. Puede que el idioma no me haya ayudado, pero no obstante quiero aclarar que cuando dije normalizar me refería a enseñar que todos somos normales, se ha malinterpretado todo", explica.

"Lo importante es que voy a este concurso a dar lo mejor de mí, independientemente de mi orientación sexual. Para mí todos somos iguales. De verdad no pretendía que se diera el significado que se ha dado. Os quiero".