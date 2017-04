Novedades del E3 2017:  Project Scorpio y otras grandes apuestas en videojuegos

El E3 es la feria más importante del mundo de los videojuegos, se celebra todos los años en el Convention Center de Los Ángeles y en ella se presentan los juegos y productos que marcarán el futuro del panorama del ocio digital y que harán soñar a los jugadores durante los próximos años.

La edición de este E3 2017, se celebrará los días 13, 14 y 15 de junio. Sin embargo, y como siempre, el momento más esperado por los aficionados tendrá lugar tres días antes, momento en el que tendrán lugar las conferencias previas de las grandes editoras como Sony, Microsoft y Nintendo, entre otras. Esos días serán los elegidos por las compañías para anunciar el lanzamiento de títulos fuertemente esperados, para promocionar nuevos juegos que hagan las delicias de los jugadores y en resumen, para presentar promesas y promesas que nos harán soñar durante los próximos años, pero que también podrán convertirse en pesadillas si al final no se cumplen, como ha ocurrido en otras ediciones.

En este año, todos los ojos están puesto principalmente en Microsoft, y no es para menos ya que no sólo tiene por delante el difícil objetivo de recuperar la confianza en la marca de su público, después de tantas promesas incumplidas y juegos exclusivos cancelados, sino que directamente está en juego el futuro de su marca Xbox como plataforma referente de videojuegos. Su as en la manga y última carta para asegurar el porvenir de misma, ha sido bautizada como Xbox Scorpio.

Presentada en la edición del año pasado, bajo el nombre en clave “Project Scorpio”, como la consola más potente jamás creada, esta nueva videoconsola está llamada a convertirse en la plataforma definitiva que consiga aunar los beneficios de un PC de sobremesa (potencia, gráficos y espacio) con las comodidades que ofrecen las consolas a la hora de jugar. Por lo que es de esperar que el principal protagonista de la conferencia de Microsoft será sin ninguna duda Xbox Scorpio.

Con este movimiento Microsoft cambia radicalmente su estrategia comercial ya que según lo mostrado, parece que Xbox poco a poco irá abandonando el mercado exclusivo de las videoconsolas (una guerra que ya ha perdido) para centrarse en poder ofrecer a los jugadores un PC/consola alternativo, con juegos disponibles en ambas plataformas. Su estrategia reside en intentar convertir a Xbox Scorpio en un ordenador de bajo coste, optimizado y especializado únicamente en videojuegos, un terreno que la marca parece conocer mejor. Si esta estrategia tiene o no éxito, solo el tiempo lo dirá.

Lo que sí que está claro es que este año, la feria también servirá para consolidar e intentar mantener el éxito de Nintendo Switch en los próximos años, ya que a pesar de haber sido lanzada al mercado sin prácticamente ningún juego, ha sido un éxito rotundo en ventas, sin embargo, ahora es cuando el humo se disipa y toca hablar de la realidad.

Lo único que tiene que hacer Nintendo para dar alas a su nueva videoconsola y hacer estremecer a sus jugadores, es presentar un catálogo de juegos para Nintendo Switch más variado y extenso, con juegos como un nuevo Pokémon, el nuevo Super Mario Odissey y alguna muestra de que las grandes desarrolladoras y distribuidoras muestren que están interesadas en crear juegos multiplataforma entre las que se incluya Nintendo Switch.

Hasta ahora, el problema que ha tenido Nintendo ha sido el mismo: Su estrategia de ventas siempre ha dependido mayoritariamente de la comercialización de sus licencias exclusivas, pero es de esperar que esta situación cambie gracias a Switch, ya que entre otros juegos, va a contar con un gran número de títulos Indies confirmados.

Por último, Sony, la marca que ha conseguido hacerse prácticamente con el monopolio de venta de videoconsolas, es la que más fácil lo tiene para dar un buen espectáculo y sin embargo, la más impredecible ya que cuenta con un amplio abanico de opciones con el que alimentar los sueños de sus jugadores.

Death Stranding, The Last of Us 2, el nuevo God of War, o incluso un anuncio del lanzamiento del remake de Final Fantasy VII, son algunas de las campanas que tendría que tocar Sony (y que muchos esperan) para hacer enloquecer a sus jugadores y despertar aún más si cabe la expectación por estos títulos.

La feria angelina de este año tiene todas las posibilidades de convertirse en una edición memorable, el pasado presente y futuro del mundo de los videojuegos se darán la mano en junio para decidir el porvenir de la industria. ¿Será la nostalgia la protagonista como viene siendo habitual en los últimos años?, ¿tendremos esperanzas de ser partícipes del resurgir de Nintendo? O por el contrario, ¿seremos testigos de la caída de grandes marcas?

Por el momento a los jugadores no nos queda otra opción que seguir esperando con ansia la llegada de la edición de 2017 con las esperanzas de ver cumplidas las promesas que durante tanto tiempo las grandes compañías nos han hecho, o comprobar si desgraciadamente vuelven a caer en saco roto.