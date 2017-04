La DGT pone en funcionamiento 225 cámaras para controlar el uso del cinturón de seguridad, 25 en CyL

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en funcionamiento este martes 11 de abril un total de 225 cámaras, 25 de ellas en Castilla y León, para controlar de modo automatizado el uso del cinturón de seguridad por parte de los conductores.

Estas cámaras han sido colocadas en pórticos o postes, y el 60 por ciento están ubicadas en vías convencionales, que son las que registran mayor accidentalidad y siniestralidad. El 40 por ciento restante se halla en vías de alta ocupación, según informa la institución.

De este modo, estos dispositivos complementan la vigilancia que a pie de carretera hacen los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, con el fin último de que ninguna persona fallezca o resulte herida por no llevar el cinturón de seguridad.

El objetivo de la DGT con estas cámaras es concienciar a los conductores y generalizar el uso del cinturón de seguridad entre todos los ocupantes del vehículo.

Por este motivo, durante esta fase de concienciación no se iniciará procedimiento sancionador hasta pasados dos meses, cuando finalice esta fase. "Hemos decidido no sancionar, sino empezar por concienciar, ya que no es intención de la DGT recaudar si no salvar vidas", ha declarado el director general de Tráfico, Gregorio Serrano.

Así pues, los conductores que circulen sin llevar puesto este dispositivo de seguridad y sean captados por las cámaras en estos dos primeros meses de campaña, recibirán una carta informativa, comunicándoles que circulaban sin hacer uso del cinturón, junto a la prueba gráfica de la infracción, pero no serán sancionados. Una vez finalizada esta fase de concienciación, las jefaturas de Tráfico comenzarán a tramitar las denuncias, que corresponderán a 200 euros de multa y a la retirada de tres puntos de carné.

UN 22% DE LOS FALLECIDOS DE 2015 NO LLEVABA CINTURÓN

Tal y como recuerda la institución, el 22 por ciento de los fallecidos en 2015, usuario de turismo y furgonetas, no utilizaban el cinturón de seguridad en vía interurbana. En cuanto a las vías urbanas, no hacían uso del mismo 19 de los 70 fallecidos.

Respecto a los heridos hospitalizados, el 10 por ciento no llevaba puesto el cinturón en el momento del accidente en el caso de las vías interurbanas, mientras que el porcentaje de heridos en los accidentes ocurridos en urbanas fue del 14 por ciento.

Estos datos, según el director general de Tráfico, "llaman a la reflexión y a la responsabilidad que todos, como usuarios de vehículos, tenemos de concienciar al resto de ocupantes a hacer uso del seguro de vida más importante y más barato que tenemos cuando viajamos en coche".

La DGT recalca que el uso del cinturón de seguridad es un elemento esencial para conseguir alcanzar los trece indicadores incluidos en la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 y continuar reduciendo las muertes en carretera. Según recuerda, el uso del cinturón reduce en un 60 por ciento la posibilidad de fallecer en caso de accidente.

