La diada de Sant Jordi en domingo hace caer la venta de rosas un 15%

La venta de rosas por Sant Jordi se situará este año entre los 5,5 y los 6 millones de rosas, un 15% menos que cuando la fiesta cae entre semana, según las estimaciones que hace el Mercado de Flor y Planta Ornamental de Cataluña.

A pesar de que se espera que la actividad en la calle sea la misma que cualquiera otro Sant Jordi, el hecho que se celebre en domingo hará que se dejan de distribuir muchas de las rosas que habitualmente se regalan a las empresas en días laborables. Las empresas dejarán de distribuir rosas a sus empleados

Otro cambio previsto por el sector es el desplazamiento del consumo de Barcelona hacia los municipios de costa, debido de a buenas previsiones meteorológicas que hay por el fin de semana del próximo 22 y 23 de abril.

"Las estadísticas dicen que entre semana siempre es mejor, pero el año pasado cayó en sábado y también fue bueno", explica Josep Ruiz, uno de los mayoristas del Mercado de Flor y Planta Ornamental. "Este año hará solo y no caerá ni una gota de agua y esto también es positivo", augura este vendedor, que confía que la realidad no sea tan pesimista cómo apuntan los datos.



En este sentido, desde el Mercado de Flor y Planta aseguran que la mayoría de las empresas y comercios que tradicionalmente adquieren rosas para regalar a sus empleados y clientes dejan de hacerlo, el que se traduce en un ligero resentimiento de las ventas, de entre el 10% y el 15% respeto los días laborables.



También hay, pero, algunas excepciones: "Hay alguna empresa que para no perder la tradición avanza el regalo de la rosa al viernes y esperamos que cada vez sean más que lo hagan", afirma el presidente del Mercado, Sito Vilarrubla.



Otro de los cambios previstos respecto a otras fiestas es la localización del consumo, que se trasladará, en parte, de Barcelona hacia destinos de costa. "Todos los pueblos de la costa venderán más porque la gente irá a la playa, pero las señoras no se pueden quedar sin rosa y la venta cambiará de lugar", asegura Josep Ruiz, mayorista del Mercado.



En cuanto a los orígenes, se mantiene la proporción de los últimos años. La mayoría de rosas que se suministran estos días son de la variedad 'Freedom', originarias de Ecuador y Colombia, que por las condiciones de cultivo en meseta, son rosas de gran presencia, tallos largos y capullos gordos, y bastante durabilidad.



Las rosas cultivadas en Cataluña suponen sólo el 10% del total de las que se venderán por Sant Jordi, puesto que la alta demanda concentrada en una sola fiesta hace que los comercializadores se tengan que proveer de rosas otras regiones del mundo. Llegarán también de Holanda, como la variedad 'Red Naomi', de flor redonda y gorda.



Los productores locales defienden la calidad de la flor catalana, por la proximidad de su producción: "La que se cultiva aquí tiene mucha calidad porque se puede entregar en 24 horas. En cambio, la que viene de Ecuador o Colombia puede traer diez días cortada, cuando llega a la floristería", explica Josep Ruiz.



También se mantienen los precios de años anteriores, que oscilarán entre los cinco o seis euros de la rosa con espiga dentro de una bolsa; los 10 euros de la flor con algún complemento o envoltorio especial, y hasta el 20 euros en el caso de una rosa con una presentación exclusiva.



El Gremio de Floristas, en colaboración con Lotería de Cataluña, distribuirá también este año boletines de La Gorda de Sant Jordi, que la semana siguiente en Sant Jordi celebrará su primera edición, con una estructura y dinámica similar a La Gorda de Fin de año.

