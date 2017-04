El Govern estudia que parados asuman trabajos de organización el día del referéndum

La portavoz de JxSí en el Parlament, Marta Rovira, ha explicado este martes que el Govern estudia crear una bolsa de parados para que asuman trabajos de organización el día del referéndum.

En una entrevista en Rac1, ha asegurado que están revisando experiencias que ya funcionan en ayuntamientos como el de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Mataró (Barcelona), donde en las convocatorias de elecciones han sido los parados los que voluntariamente se han inscrito en una bolsa.

"Ya se ha hecho en muchas elecciones y es legal: se abre una bolsa de parados y la gente que está en la mesas de forma voluntaria participa de las elecciones", ha concretado Rovira, tras destacar que es solo una de las ideas que están analizando de la experiencia acumulada de las elecciones hechas durante los útlimos 30 años.

"Los funcionarios no deberían ser perseguidos", ha dicho RoviraLa también secretaria general de ERC ha garantizado que el referéndum se podrá hacer y que "no hay ningún plan B, y que los políticos protegerán a los funcionarios en todas las decisiones que tomen para convocar la votación: "Los funcionarios no deberían ser perseguidos".

También ha explicado que, cuando se debata una eventual Constitución catalana, plantean la posibilidad de que los altos cargos de la justicia los voten directamente los ciudadanos.

"Queremos evitar que, por ejemplo, el fiscal general de la República lo nombre el Govern a dedo, como pasa ahora en España", ha destacado.

Además, ha asegurado que quieren aislar un futuro Tribunal Constitucional (TC) de un Estado catalán "de cualquier intervención política".

