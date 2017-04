May y Trump intentan convencer a Putin de que deje de apoyar al presidente sirio Bachar al Asad

La primera ministra británica, Theresa May, y el presidente de EEUU, Donald Trump, están de acuerdo en que hay una "ventana de oportunidad" para convencer a Rusia de que abandone su apoyo al régimen sirio, informó este martes Downing Street.



May y Trump hablaron el lunes por teléfono sobre la crisis siria tras el bombardeo estadounidense contra un aeródromo cercano a la ciudad siria de Homs desde el que supuestamente el Gobierno de Bachar al Asad lanzó un ataque químico.



Según un portavoz de la residencia oficial británica del 10 de Downing Street, "la primera ministra y el presidente estuvieron de acuerdo en que hay ahora una ventana de oportunidad para convencer a Rusia de que su alianza con Al Asad ya no es de su interés estratégico".



Ambos coincidieron en que la visita del secretario de Estado de EEUU (Rex) Tillerson a Moscú "ofrece la oportunidad de hacer progresos en favor de una solución que permita un acuerdo político duradero", añadió el portavoz oficial británico.



El bombardeo al aeródromo fue el primer ataque directo de EEUU al Gobierno de Al Asad en seis años de conflicto. Además de Siria, May y Trump abordaron la situación general en Oriente Medio, incluida "la amenaza que supone Irán en toda la región", de acuerdo con la fuente.



"También destacaron la importancia de que la comunidad internacional, incluida China, presione a Corea del Norte para limitar su amenaza", agregó. Esta conversación telefónica coincidió con la reunión en Italia de los ministros de Exteriores del Grupo de los Siete (G7, los países más industrializados del mundo).



El titular británico de Exteriores, Boris Johnson, dijo en Italia que el presidente ruso, Vladímir Putin, debe abandonar su apoyo a Siria porque está perjudicando la reputación de Rusia al respaldar a alguien que "envenena a su propia gente".

