Talan el famoso árbol de la película 'Cadena perpetua'

El roble de más de 200 años, famoso por la película Cadena perpetua, fue cortado y transportado a otro lugar el sábado por el copropietario del terreno en el que se encontraba, según informan diferentes medios norteamericanos.

En concreto, Dan Dees explicó a The Mansfield News-Journal que ya era hora de que los restos del árbol dañado en Pleasant Valley Road, cerca de Malabar Farm State Park, fueran retirados del lugar. De acuerdo con The Associated Press, el dueño planea hacer una tabla con la madera.

El árbol, según recoge el mismo medio, estaba podrido cuando los fuertes vientos derribaron una parte en 2011. Y fue gravemente dañado durante una tormenta en el mes de julio.

Su fama llegó con la cinta de Morgan Freeman y Tim Robbins a finales de 1994. Es justo bajo el cobijo de ese árbol cuando el personaje de Freeman encuentra una importante carta enterrada por su compañero de reparto.

Los seguidores podían visitarlo como parte de una serie de lugares en la zona de Mansfield que están relacionados con la película.