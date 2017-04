Al menos 2 heridos en un tiroteo dentro de un aula de un colegio de California

Al menos dos personas han resultado heridas en un tiroteo perpetrado en en un colegio de California, Estados Unidos, según han informado las autoridades policiales.

El tiroteo ha ocurrido cerca de las 11.00 de la mañana hora local dentro de un aula de la escuela primaria Northpark, según ha informado Jarrod Burguan, jefe de Policía de San Bernardino, California, lugar donde está el plantel. Aunque el jefe policial habla de 4 heridos, otros medios señalan que al menos dos personas han muerto. Entre ellas podría estar el propio agresor.

Los estudiantes están siendo trasladados a otra escuela cercana por seguridad. Al menos dos de las víctimas son estudiantes y otro es un profesor. Todos han sido trasladados al hospital.

Burguan ha señalado en su cuenta de Twitter: "Creemos que se trata de un agresor que se ha suicidado. Ocurrió en una de las aulas. Dos estudiantes han sido llevados al hospital".

We believe this to be a murder suicide. Happened in a class room. Two students have been transported to the hospital.