Las entradas para el concierto de Ricky Martin en Gijón salen a la venta este martes

Según indica Recrea en una nota de prensa, el artista recordará canciones clásicas de su repertorio como 'Come with me', 'She Bangs', 'La Mordidita', 'Livin' la Vida Loca' o 'Pégate', además de su reciente 'Vente Pa'Ca'.

Juegos de iluminación diseñados con más de 150 luces móviles y cinco pantallas de vídeo de alta definición, una moderna escenografía en sincronía con el aspecto visual y musical, y cambios de vestuario y coreografías complementan la proyección escénica del artista para esta gira.

Las entradas se podrán adquirir en la Recepción de la Laboral, la Oficina de Información Turística de Asturias en Oviedo, el Centro Niemeyer en Avilés, entradas.liberbank.es, 902 106 601 y red de cajeros Liberbank.

