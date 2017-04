Los delegados de UGT y CC.OO. del comité de Ferroatlántica rompen con sus sindicatos por llegar a acuerdo de venta

En sendos comunicados, los siete delegados de UGT y CC.OO. informan de que abandonan sus sindicatos por firmar un acuerdo que tachan de "decepcionante".

Ferroglobe (fusión de Ferroatlántica y Globe, del Grupo Villar Mir) alcanzó acuerdo el pasado sábado con los sindicatos UGT, CC.OO., USO y Sindicato Unitario, del que se desmarcan el comité de empresa de las centrales de Cee y Dumbría y la CIG.

En este sentido, los delegados gallegos de UGT y CC.OO. en Ferroatlántica remarcan que su postura desde el inicio del conflicto fue que "nunca" se negociaría una venta de las centrales hidroeléctricas para promover un plan industrial.

Al respecto, los tres delegados de CC.OO. dicen sentirse "traicionados" por la central sindical, que abandonan por firmar un acuerdo que "va en contra de los intereses de los trabajadores de la fábrica y de la comarca". "Nos sentimos legitimados a abandonar una entidad que ya no representa los intereses de los trabajadores", sentencian.

Por su parte, los cuatro delegados de UGT asegura que se marchan de este sindicato porque no se consideran "ni respaldados ni representados por estas siglas". "UGT con este acuerdo no respetó nuestra postura, no respetó a los afiliados, no respetó a los trabajadores de la fábrica, no respetó las movilizaciones que llevamos hechas, sobre todo la del 10 de marzo, con lo cual no respetó el sentir de una comarca", censuran.

