La Feria del Libro de Valladolid suma a su programa a Gran Wyoming, Fernando Aramburu y un homenaje a Gloria Fuertes

La 50 edición de la Feria del Libro de Valladolid, que se celebrará en la Plaza Mayor entre los días 4 y 14 de mayo, incorpora a su programa a "grandes nombres de las letras" como Fernando Aramburu, la última ganadora del Premio Nadal, Care Santos, el presentador televisivo 'El Gran Wyoming' y homenajes como el que se dedicará a la poeta Gloria Fuertes en el centenario de su nacimiento.

La concejal de Cultura y Turismo, Ana Redondo, el presidente del Gremio de Libreros, Marco Antonio Blanco, y el responsable de la programación infantil Manuel Iglesias han presentado este lunes los últimos detalles sobre la programación para esta nueva edición, que vuelve a modificar sus fechas y que contará con un presupuesto similar al del año 2016, entre los 240.000 y 250.000 euros.

La edil socialista ha destacado la presencia de "lo mejor" de las letras en España actualmente, al tiempo que ha apostado en mayor medida por la "internacionalización de las obras" que firman los autores españoles que por la presencia de escritores extranjeros.

Según Redondo, se trata de que la Feria "sea lo más variada e internacional posible", pero ha reconocido que "no siempre se consigue atraer al escritor extranjero", si bien ha advertido que considera que en ocasiones "no tiene justificación" la presencia de determinados autores si no han lanzado novedades este año.

Por ello, ha querido destacar el "éxito" de algunos de los escritores que participarán como Fernando Aramburu, autor de la novela 'Patria', o el vallisoletano César Pérez Gellida, con sus dos trilogías. Además, destacan en la programación el presentador de televisión y también escritor El Gran Wyoming, la ganadora del último Premio Nadal, Care Santos, ambos el día 6 de mayo.

Esa misma jornada además se dará importancia a la figura de Gloria Fuertes de cuyo nacimiento se cumplen 100 años en 2017, que recibirá un homenaje con la participación de la presidenta de la Fundación que lleva su nombre, Paloma Portetta, y la ilustradora del libro 'Geografía Humana', Noemí Villamuza.

Será el mismo día 6 de mayo cuando asista a la Feria el hispanista Ian Gibson, quien hablará de su último texto de la mano de José Ramón González.

Con ello y con el resto de la programación, Redondo ha recalcado que será una "gran feria del libro" en un año en que se ha vuelto a variar las fechas después de que en 2016 ya se cambiarán para hacerla coincidir a mediados de junio con una de las semanas de celebración de la Feria del Libro de Madrid. Este año se opta por los comienzos de mayo para sumarla a la programación de las Fiestas de San Pedro Regalado.

Por su parte, el presidente del Gremio de Libreros, Marco Antonio Blanco, ha citado la importancia del hecho de que la Feria llega a un número redondo como la edición número 50, motivo por el cual ha apuntado que el certamen será "una fiesta" y contará cada día con "espectáculo". Por ello, ha mostrado su confianza en que asistan los vallisoletanos por que "nunca han fallado".

En esta edición se contará con unas 50 casetas, que es el número máximo que puede acoger la Plaza Mayor de la ciudad, y con un presupuesto, según la concejal de Cultura, de entre 240.000 y 250.000 euros, muy similar al de 2016.

La programación se iniciará el viernes 5 de mayo con el pregón de Manuel Rivas en la Sala Principal del Teatro Zorrilla, bajo el título '¿Después del Libro? ¡El libro!'.

Tras el 6 de mayo, ya citado, el domingo día 7 se contará con las autoras Irene X y María Sotomayor, con interés para el público joven; así como la novelista Marta Sanz, quien participará posteriormente en una mesa sobre igualdad titulada 'Por qué ser feminista hoy'.

El lunes día 8 estará protagonizado por los autores Eloy Tizón y el vallisoletano Daniel Monedero; mientras que otro autor local, aunque residente en Argentina desde hace año y medio, César Pérez Gellida, presentará su último libro, 'A grandes males', con el que cierra su segunda trilogía de novela negra.

El martes 9 de mayo está prevista la celebración de una mesa redonda sobre el tema 'Un mundo que se despuebla: ¿cómo analizarlo?¿qué hacer?', con la presencia del ensayista Sergio del Molino, autor de 'La España vacía', Luis Díaz Viana y Fernando Manero. Además este día se programa el encuentro de los clubes de lectura, que contará con la novelista Carmen Posadas, para presentar su libro 'La hija de Cayetana', sobre la fallecida duquesa de Alba.

Mientras, el miércoles 10 la Fundación Francisco Umbral lleva a la Feria a Fernando Aramburu, cuya obra 'Patria' ha recibido el título de Mejor libro del año 2017. Conversará con el director de El Norte de Castilla, Carlos Aganzo, y la viuda de Umbral, María España. Esta jornada se programa también una mesa sobre filosofía con el título 'Pensando en las sociedades contemporáneas', con los pensadores José Luis Pardo, José Luis Villacañas y José Miguel Burgos.

El jueves 11 lo protagonizarán los escritores Luz Gabás y Gustavo Martín Garzo; mientras que el día 12 será el autor de literatura juvenil 'Blue Jeans' será entrevistado por los alumnos que participan en las actividades de radio del Instituto Zorrilla.

El sábado 13, la periodista de Radio Nacional de España emitirá en directo desde la Feria su programa 'No es un día cualquiera' y por la tarde se acercarán al recinto la escritora Cristina Morató y el cineasta y también autor literario David Trueba, que presentará su última obra, 'Tierra de Campos' en una conversación con el periodista Paco Alcántara.

Además, se entregará el premio de la Crítica de Castilla y León a José Manuel de la Huerga.

SALA EXPERIMENTAL DEL TEATRO ZORRILLA

La Sala Experimental del Teatro Zorrilla contará con programación cultural paralela al certamen, con un intercambio de poetas de Valladolid y León el día 6 de mayo; un concierto de música de manivela a cargo de Germán Díez; una mesa sobre lectura fácil a cargo de la Fundación Personas; un encuentro entre el escritor Ignacio Merino y el historiador Enrique Berzal o la conversación entre la argentina Victoria Correa y Javier Dámaso. El sábado 13 se programa un concierto de la cantautora Amrit Kair Lohia, promovida y organizada por la Casa de la India.

También se ha dado notoriedad a la programación infantil, con la presencia de un pabellón infantil los días 9, 10, 11, 12 y 13, con la presencia de poetas locales, regionales y nacionales, talleres de lectura para padres e hijos o la instalación de una 'Full Dome' para la proyección de audiovisuales.

