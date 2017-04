Lambán pide que "las aguas vuelvan a su cauce" porque se deja de concertar "una parte mínima" con la escuela privada

Así lo ha asegurado Lambán al emplazar a que "en vez de echar leña al fuego", se intente "rebajar la tensión y tratar por todos los medios de que las aguas vuelvan a su cauce porque, en mi modesta opinión, la alarma que se ha generado no es demasiado coincidente con la dimensión real de la decisión que se ha adoptado que es muy medida, mesurada y prudente", ha opinado.

En este sentido, ha apreciado que lo "razonable" es que una vez que se ha conocido la decisión del Gobierno aragonés de dejar de concertar trece aulas de la escuela privada, y cuando "se reciben garantías reiteradas del respeto a los derechos de todos", las aguas deberían "volver a su cauce y pido a todo el mundo que hagan lo posible por limar asperezas y por quitarle al conflicto todas aquellas aristas que en las últimas fechas lo han enconado demasiado".

Respecto a los recursos presentados por cinco colegios concertados contra la decisión del Ejecutivo aragonés, Lambán ha comentado que ya se está trabajando desde el Gobierno autonómico para dar respuesta a la reclamación de información que ha realizado el juez.

En todo caso, ha insistido en que la decisión de dejar de concertar aulas responde a "razones demográficas, de planificación educativa", resaltando que "valoramos la escuela concertada de manera absolutamente respetuosa y positiva".

De hecho, "no sería responsable que los poderes públicos concertaran servicios tan importantes como la educación con entidades que no tuvieran perfectamente acreditada su solvencia y su profesionalidad" y ha recalcado que "tenemos una altísima valoración de estas escuelas privadas con las que la administración concierta porque ella misma no es capaz de prestar los servicios necesarios para la escolarización de todos los alumnos".

RAZONABLE

Lambán ha recordado que la obligación de los poderes públicos es escolarizar a toda la población a través de centros públicos, "pero la administración hasta ahora ha sido incapaz de culminar esa obligación suya y la ha realizado a través de conciertos con colegios privados que prestan una excelente función".

No obstante, si la demanda desciende y hay menos niños "parece razonable que antes que prescindir de aulas y de escuelas públicas se deje de concertar, no de cerrar porque no estamos cerrando aulas de la privada ni escuelas privadas, ha advertido Lambán, al indicar que se deja de concertar "una parte mínima de lo que con ellos tenemos concertado".

Por tanto, ha sostenido que "las relaciones entre la administración pública y la escuela privada van a seguir y el volumen de conciertos del curso que viene es altísimo, lo que se deja de concertar es una parte mínima".

Lambán ha descartado que se retrase el proceso de escolarización por la decisión del Ejecutivo autonómico de dejar de concertar estas trece aulas y ha garantizado a todos los centros privados, a las familias y profesores que "pueden estar absolutamente tranquilos, que sus derechos son respetados y están garantizados", así como "no peligran los puestos de trabajo".

El presidente aragonés, Javier Lambán, ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación tras asistir a la firma de un convenio entre Gas Natural Fenosa y el Ejecutivo aragonés para luchar contra la vulnerabilidad energética en la Comunidad.

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.