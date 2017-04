La campaña 'X Solidaria' busca concienciar de la importancia de los fondos sociales en la Renta 2016

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y plataformas del tercer sector de la Región de Murcia han llamado este lunes al conjunto de la ciudadanía para que marquen en su declaración de la Renta de 2016 las casillas 'Solidarias' de otros fines sociales y de la Iglesia Católica, lo que supondría destinar el 1,4 por ciento de su contribución a proyectos solidarios.

Con la campaña #rentaterapia, han enfatizado que en 2016 una de cada dos personas marcó la casilla 'X Solidaria', "gracias a estas personas se consiguió recaudar 300 millones de euros", sin embargo, ha señalado la presidenta del CERMI, Pilar Morales, "todavía hay un gran número de contribuyentes que no marcan esta casilla, hablamos de un 44 por ciento de personas en el último año a nivel estatal y un 47,45% en la Región de Murcia, concretamente un 46,74% en la ciudad de Murcia y un 49,89 por ciento en Cartagena".

De tal forma, ha destacado en rueda de prensa, un 30 por ciento deja en blanco su asignación a nivel estatal, un 28,91% en la Región de Murcia (28,02% en Murcia y 31,41% en Cartagena). Además, el 18,54 por ciento de los contribuyentes murcianos solo marca la casilla de la Iglesia frente al 14 por ciento estatal y el 52,55 por ciento marca la 'X Solidaria' en la Región de Murcia (el 53,26% en Murcia y el 50,11% en Cartagena). El año pasado se recaudaron 6,53 millones de euros para la 'X Solidaria'.

A juicio de estas organizaciones, esto se deba a que "no conocen que puede simultanear ambas opciones y duplicar así su asignación (0,7% + 0,7%=1,4%). Tras lo que recuerdan que marcar estas casillas "no significa que te devuelvan menos, ni pagues más en tu declaración de la renta", así como que "nunca se divide su aportación".

En este sentido, Morales ha hecho hincapié en que si ese 44 por ciento de personas que no marcan la 'X Solidaria' lo hicieran, "podríamos superar los 500 millones de euros y atender muchas más demandas sociales" pues, "el año pasado se quedaron más de mil programas sin atender, y los proyectos que están en ejecución podrían haber recibido una mayor cantidad económica para su desarrollo".

SE SUMAN, NO SE DIVIDEN

En la Región de Murcia estos fondos se concretan en el desarrollo de diversos programas planificados y desarrollados en beneficio de las personas más vulnerables, por organizaciones como Fesormu, Fundown, Feafes, Fasen, Plena Inclusión, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Cepaim, Asociación Columbares, Acción contra el cáncer, Proyecto Hombre, ACCEM, Jesús Abandonado, Fundación Sierra Minera, Cáritas, Cruz Roja, Rais, Colectivo La Huertecica, entre otras.

Proyectos que se desarrollan en coordinación con la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos de la Región, en el ámbito de la acogida, el empleo, la vivienda, la formación, la atención psicosocial, la dependencia, el acompañamiento, la sensibilización social, o el voluntariado entre otros muchos, ha recalcado la presidenta del CERMI, acompañada del Obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, quien ha pedido que "no se queden en blanco otro año más estas casillas puesto que hay muchas necesidades pendientes de atender".

Ambas aportaciones "se suman, no se dividen", marcando la 'X Solidaria' "estarán ayudando a 40 organizaciones de la Iglesia que actúan en el campo de la acción social como una ONG más, hablamos de Cáritas, Jesús Abandonado, Hermanos de San Juan de Dios, Hermanitas de los Pobres o Mensajeros de la Paz. Este año la casilla de Actividades de Interés Social es la 106 y no se nos puede pasar", ha añadido.

Desde la Plataforma del Tercer Sector de la Región de Murcia, su presidente Diego Cruzado ha insistido en que "éste es un gesto que no cuesta nada y que te hace sentir bien, no solo a ti, sino a más de 7 millones de personas que lo necesitan".

La casilla 106 en la declaración de la Renta "permite que cada contribuyente pueda decidir el destino de una pequeña parte de sus impuestos. El único apartado donde puede decidir sobre donde va su dinero es este. Ese 0,7%, que no puede ser objeto de ninguna acción de recorte por parte del Gobierno puesto que ha de respetar obligatoriamente la voluntad de las personas contribuyentes", ha explicado.

Un dinero que va destinado a la financiación de proyectos concretos de las ONG, "nunca a sus estructuras", para la cobertura de necesidades de los sectores más vulnerables. Un tercer sector, el de acción social que representa a más de 30.000 entidades, de las que forman parte más de 645.000 trabajadores y 1,3 millones de personas voluntarias, y que supone el 2 por ciento del PIB, ha destacado.

CAMPAÑA SE CENTRA EN CONTRIBUYENTE

Por su parte, Juan Antonio Segura, representante de la Plataforma de ONGs de Acción Social, ha acentuado que el foco de la campaña de este año se centra en la persona contribuyente

y no en las personas beneficiarias, como en años anteriores, porque "son ellas quienes hacen posible la atención a las personas en situación de vulnerabilidad al marcar la 'X Solidaria'.

Además ha insistido en que marcar la casilla 106 de Actividades de Interés Social "no cuesta nada: las personas contribuyentes no pagan más, ni les devuelven menos". Así como que las personas que solamente marcan la casilla de la Iglesia Católica en exclusiva, pueden marcar la casilla 'X Solidaria' y ayudar el doble, "porque marcando las dos casillas la ayuda se suma, no se divide", de esta manera "estarán aportando un 0,7% de sus impuestos a cada una de ellas, en total un 1,4 por ciento".

Finalmente, tras poner como ejemplo los casos de María, Luis y Abdulá que han conseguido un empleo o continuar con sus estudios, ha resaltado que el 0,7% está destinado íntegramente a programas de acción social, cooperación al desarrollo y medio ambiente "y el Gobierno debe de respetar obligatoriamente la voluntad de las personas contribuyentes que marcan esta casilla".

Consulta aquí más noticias de Murcia.