La Xunta advierte que Ferroglobe pide "diligencia" sin formalizar la petición y atenderá a mantener actividad y empleos

Así lo ha manifestado después de que la empresa hiciese público el pasado sábado que había alcanzado un acuerdo en el ámbito estatal con varios sindicatos para acometer su plan de inversión, que incluye la venta de los activos energéticos. En el mismo comunicado en el que informaba del acuerdo, Ferroglobe pedía "diligencia" a la administración en los permisos necesarios para la venta.

Preguntado al respecto, tras una rueda de prensa sobre fondos europeos para la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, el vicepresidente ha subrayado que, antes de pronunciarse, la Xunta quiere ver exactamente "qué pide la empresa".

"Insisto en que no hay nada oficial. Habrá que esperar a ver lo que presenta. La Administración siempre tiene que actuar con diligencia, pero a día de hoy, después de hablar mucho, aún no se ha presentado nada. La empresa pide diligencia con respecto a una solicitud que no hizo", ha advertido.

Así, ha insistido en que es la empresa la que tendrá que dirigirse "oficialmente" a la Xunta, paso que aún no ha dado. "Y como no lo ha hecho, no podemos hacer otro pronunciamiento. En todo caso, si hay solicitud, seguro que se atenderá a los criterios de los que ya hemos hablado: mantener actividad industrial y los empleos", ha zanjado.

