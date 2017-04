PSOE señala que el PP ha buscado al "más inexperto" para presidir la Comunidad y llama a Cs a la "responsabilidad"

Aunque es consciente que su partido no tiene apoyos para gobernar, Tovar ha apelado a la "responsabilidad" de Ciudadanos para que no dé su apoyo al PP en el debate de investidura. "Desde el PSOE no tenemos apoyos, salvo que Ciudadanos entienda que tiene q dejarse al PP. Es Ciudadanos el que tiene esa responsabilidad. No se puede proclamar cambio en los mitines para luego ser los apuntuladores del partido que genera inestabilidad y perjudica a esta región", ha dicho el socialista.

En su opinión, la Región merece un gobierno estable para resolver los problemas y que piense en las soluciones que necesita la Comunidad, "no necesita provisionalidades", en referencia al 'popular' López Miras, que ya manifestó que él estaría de manera provisional en la presidencia del Gobierno regional hasta que se resolviera en los tribunales las causas contra el expresidente regional, Pedro Antonio Sánchez. Añade que López Miras va a ser un "testaferro" del expresidente regional y va a pasar a ser el "presidente del presidente".

"Por salud democrática, Pedro Antonio Sánchez debe dejar su acta de diputado", ha incidido el socialista, que tampoco está de acuerdo con mantener los aforamientos en la Región. Asimismo, pide al PP que aclare si piensa cumplir la ley de Transparencia que ellos mismos votaron. "Ciudadanos renuncia a hacer regeneración política en la Región", ha añadido.

Finalmente, el socialista ha informado de que el papel de PSOE en todo este proceso va a ser de "aportación, constructivo y de exigir lo que nos parece fundamental para la Región", intentarán , asimismo, convencer al resto de fuerzas de la oposición de que los parches "no sirven para nada; hay que buscar soluciones y eso es mandar al PP a la oposición para que se regenere desde el banquillo".

