Foro pedirá que el Pleno respalde el ancho internacional en la Variante y la llegada del AVE a la ciudad

El portavoz del Gobierno local del Ayuntamiento de Gijón, Fernando Couto (Foro), ha avanzado este lunes que llevará al próximo Pleno una proposición para que la Corporación respalde el ancho internacional en la Variante de Pajares y la llegada del AVE a la ciudad, con potenciación de las mercancías en ancho ibérico o, alternativamente, el tercer carril que permita el tráfico mixto -viajeros/mercancías-.

Couto, en rueda de prensa en el Consistorio, ha relatado el "rosario" de ciudades que tienen alta velocidad, por lo que no tiene sentido, a su juicio, que al final del trayecto un AVE no llegue a las principales ciudades de la autonomía. Es por ello, que ha reclamado que no se adultere el objetivo del proyecto de la Variante, que era el trayecto Gijon-Madrid en dos horas 45 minutos.

La propuesta, que es alternativa a la que llevará IU sobre la defensa del ancho ibérico en la Variante, pide, entre otras cosas, el solicitar la supresión "de manera urgente" del 'Fondo de Saco' de la nueva estación ferroviaria de León para corregir sus efectos penalizadores sobre los tiempos de recorrido de la línea de alta velocidad Madrid-Asturias.

También se reclama el acondicionamiento en ancho internacional del tramo León-La Robla, para conectar la Variante de Pajares a la Red Europea de Alta Velocidad ferroviaria, y trasladar el cambiador de ancho a Pola de Lena. Además, se exige la apertura de los dos túneles, el primero "de inmediato" y el segundo "lo antes posible".

Otro de los puntos recoge es completar los Estudios Informativos de los tramos Pola de Lena-Oviedo-Gijón-Avilés, manteniendo la centralidad de las estaciones afectadas por la circulación del AVE, para combinar su uso con la adecuada red de Cercanías. Se requiere, en este sentido, equiparar

el transporte de viajeros de Gijón con el del resto de ciudades del AVE, como pueda ser Albacete, Sevilla, Zaragoza, Girona, Palencia, Toledo o Zamora, ha citado entre otros ejemplos.

Además, se insta a la mejoría en la gestión de Renfe Mercancías y asegurar la disponibilidad suficiente de sus cabezas tractoras para garantizar el óptimo aprovechamiento del notable aumento de los surcos ferroviarios que ofrece la línea convencional de Pajares, liberada de la mayoría de los tráficos de viajeros, una vez que esté instalado el ancho internacional.

En cuanto al tráfico de mercancías, se propone valorar la oportunidad de la instalación transitoria del tercer carril, solución que permite tanto el paso de trenes de alta velocidad como de los actuales de mercancía, como ya funciona entre Barcelona y la frontera francesa. Por último, se pide dar cuenta del presente acuerdo al Ministerio de Fomento, al Gobierno del Principado y a los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales.

Antes de dar lectura a su propuesta, Couto ha hecho un repaso a lo acontecido desde que se decidió construir la Variante de Pajares en 1995, que, según él, contó con el voto en contra del PSOE tanto en la Junta General del Principado como en el Congreso de los Diputados.

