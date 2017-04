Urralburu dice que Cs quiere debatir la eliminación de aforamientos antes de la investidura porque "no se fía del PP"

El portavoz de Podmos en la Asamblea Regional, Óscar Urralburu, ha afirmado tras reunirse él también con la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, para manifestarle que su grupo tampoco propondrá candidato a la presidencia de la Comunidad, que Ciudadanos quiere que se debata la eliminación de los aforamientos del Estatuto de Autonomía antes del debate de investidura porque "no se fía del PP".

"El PP nos ha engañado y les ha engañado", ha asegurado considerando que los pasos de Ciudadanos "van en la línea de defender los privilegios del PP" y mantenerle en el gobierno "pase lo que pase".

A esto les ha recordado que la propuesta de eliminación de los aforamientos del Estatuto de Autonomía "ya tiene un incumplimiento por parte del PP, que rechazó hace un año esa modificación". Advierten que si ahora los populares votaran a favor e esa modificación "es para mantenerse en el poder".

Para Podemos, la formación naranja se somete a las directrices del PP y no marca las distancias "con un partido tan vinculado a la corrupción". Urralburu afirma que ha Ciudadanos "no le importa que cambien las políticas mafiosas, no le preocupa que López Miras sea un candidato marioneta".

En ese sentido ha recordado que el expresidente regional, Pedro Antonio Sánchez, mantendrá su escaño en la Asamblea. "Ciudadanos se ha bajado del barco de la lucha contra la corrupción, la regeneración democrática y ha frustrado las expectativas de cambio", ha apuntado.

Su grupo parlamentario votará en contra de la investidura del popular Fernando López Miras porque consideran que "no está a la altura" y que para haberlo estado tendría que haber pasado por el escrutinio de las urnas. Asimismo, dicen que "no ha demostrado nada, más allás de ser el instrumento perfecto de las políticas viejas del PP".

Por último, Urralburu ha expuesto que Ciudadanos renunciará a la regeneración democrática al apoyar al PP en una nueva investidurra y "apoya las políticas de lavado de imagen que han arrastrado a Pedro Antonio Sánchez y al PP a la Audiencia Nacional".

Ha listado, por tanto políticas del PP como la falta de un programa específico en los presupuestos del Estado para el Mar Menor, la reducción de fondos para la Comunidad o "sin solución clara para el fomento del aeropuerto de Corvera".

