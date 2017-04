Madrid mantiene activas casi una decena de escombreras ilegales

Hacer una reforma en casa y abandonar los escombros se ha convertido en una práctica común para empresas y particulares. Estos comportamientos incívicos de algunos ciudadanos han provocado que en la ciudad de Madrid hayan proliferado las escombreras ilegales, que habitualmente se localizan en descampados o solares abandonados, caminos de tierra y en los márgenes de carreteras.

En la capital hay al menos casi una decena de lugares en las que se suelen abandonar los restos derivados de la realización de una obra, la mayoría concentrados en distritos de la zona sur como Villaverde y Villa de Vallecas. Esto se traduce en cientos de metros de superficie ocupados por residuos. En concreto, las zonas habituales de abandono y acumulación de escombros son el polígono Marconi y el camino del puente —paralelo a la M-45— (Villaverde), el camino de Valdecarros, el poblado de las Barranquillas, la zona colindante al Parque de la Gavia y la Cañada Real (Villa de Vallecas), en las inmediaciones de la depuradora de La China (Usera), en el camino Monte Valdelatas (Fuencarral-El Pardo) y en la carretera que enlaza la M-45 con el polígono de Vicálvaro (Vicálvaro).

En 2016, el Ayuntamiento de Madrid recibió un total de 1411 avisos para retirar sacos de escombros no autorizados de la vía pública, más del doble (+119%) que el año anterior (642) "El problema es que no se trata solo de restos de ladrillo, hormigón o madera. En las escombreras podemos encontrar restos de pinturas, siliconas y pegamentos, residuos que no son inertes y por tanto tienen un impacto negativo en el Medio Ambiente porque generan malos olores, contaminan el aire, el suelo y las aguas subterráneas", asegura Jesús Pérez, responsable de residuos de Ecologistas en Acción en la Comunidad de Madrid. "Además hay un alto riesgo de que se produzcan incendios, como sucedió en 2015 en Valdemingómez", añade.

Pérez explica que los responsables de estas acciones son, sobre todo, "pequeñas y medianas empresas" que en lugar de gestionar los residuos de forma responsable los depositan de manera irregular en solares y otros lugares "para ahorrarse el coste de su gestión por un operador autorizado". Los ecologistas afirman además que es frecuente que junto a los escombros se abandonen, entre otros, electrodomésticos, neumáticos o muebles.

Pero no solo son empresas las que arrojan los escombros. También muchos particulares. En 2016, el Ayuntamiento de Madrid recibió un total de 1.411 avisos para retirar sacos de escombros no autorizados de la vía pública, más del doble (+119%) que el año anterior (642), según figura en el portal de datos abiertos del Consistorio.

20minutos ha preguntado al Ayuntamiento de Madrid por el número de escombreras ilegales que existen en la actualidad y los planes municipales para combatirlas, pero no ha obtenido ninguna respuesta pese a los reiterados intentos. Sin embargo, esta problemática se abordó en la comisión de Medio Ambiente y Movilidad del pasado 14 de diciembre gracias a una pregunta del PSOE. Víctor Manuel Sarabia, Director General de Servicios de Limpieza y Residuos, señaló que el Consistorio tiene "perfectamente localizados dónde están los problemas, actuamos para que la cosa no llegue a mayores e intentar mitigarlos, pero en la medida de las posibilidades de los servicios de limpieza que no tienen medios para eliminar grandes escombreras históricas, como las hay".

Multas de hasta 1.500 euros

El artículo 14 de la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos del Ayuntamiento de Madrid considera una infracción "depositar directamente en los espacios públicos cualquier clase de escombros o residuos procedentes de obras de construcción, remodelación o demolición". Esta acción está calificada como grave, lo que está castigado con una multa que oscila entre los 751 y los 1.500 euros.

Más kilos de escombros en puntos limpios

Entre los problemas con los que se encuentran frecuentemente particulares y pequeñas empresas a la hora de depositar escombros es que en los puntos limpios municipales aceptan muy pocos kilos, con lo que se dificulta el traslado de residuos generados por obras. Para mejora esta situación, el Ayuntamiento ha anunciado que va aumentar la cantidad de escombros permitida. De esta forma, los vecinos que hagan pequeñas reformas en casa podrán depositar en los puntos limpios hasta 120 kg, el doble que ahora. Para las pequeñas actividades industriales y comerciales, la cantidad pasa de 120 a 600 kg.

