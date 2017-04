La localidad oscense de Vencillón cuenta con un Bike Park de 6.000 metros cuadrados

El presidente de la DPH ha considerado "fundamental" crear "iniciativas de ocio en los pueblos" y ha valorado ofrecer una nueva modalidad en una provincia tan ligada al deporte de la bici, a su práctica y competiciones que salpican todas las comarcas altoaragonesas.

Lo que era el campo de fútbol de la población literana aparece convertido en un espacio de más de 6.000 metros cuadrados donde practicar las especialidades de trial, skate y freestyle, con una zona reservada para los más pequeños y cuatro pistas de diferente nivel, donde rampas, barandillas y escaleras combinadas dan lugar a un parque en el que se pueden realizar varios recorridos y saltos.

Al numeroso público congregado este sábado en Vencillón, Miguel Gracia les ha dicho que la importancia reside en que sea "una apuesta de los jóvenes" y ha aplaudido "ir más allá de los servicios e implicarnos en iniciativas de ocio que pueden enraizar a la gente en los pueblos". Ha remarcado que es el primer territorio calificado con el certificado de "amigos de la Bici" y las competiciones, tanto de cicloturismo como de mountain bike, que salpican un apretado calendario que recorre todas las comarcas altoaragonesas.

La historia personal y las ganas de Gonzalo Raluy, un joven de Vencillón, tienen mucho que ver en el proyecto. A partir de diagnosticarle un enfermedad ósea y recomendarle hacer bicicleta, el Bike Park comienza a tomar forma con el apoyo de otras personas como Xavi Giménez y, por supuesto, del Ayuntamiento. "Es una idea que hemos dado forma entre todos", resaltaba hoy el alcalde, Ramón Capel, para quien son prácticas deportivas "pero también educativas", refiriéndose al mismo tiempo a otros nuevos proyectos en el ámbito deportivo para este año centrados en una nueva pista de padel y la reforma de las piscinas.

FINANCIACIÓN

Capel, que se mostraba satisfecho por el resultado, ha destacado la respuesta de los vecinos y la financiación de la Diputación Provincial "sin cuya participación no hubiera sido viable". El coste ha supuesto una inversión que no llega a los 27.000 euros, de los que el 80 por ciento han sido financiados por la DPH. Miguel Gracia ha cogido el testigo para decir que "intentamos llegar allí dónde los ayuntamientos nos dicen que es necesario, a pesar de que no nos lo pongan fácil con trabas en las competencias que debemos asumir", se lamentaba.

Xavi Pasamonte, Bienvenido Aguado, Gemma Corbera y Marcel Durbau, cuatro internacionales, han puesto a prueba estas instalaciones que a ojos del público conforman un parque recreativo al aire libre donde ver una modalidad de ciclismo derivada de los triales de motocicleta, en la que el piloto debe salvar los obstáculos tratando de realizar el mínimo número de apoyos con los pies, pero también practicar skate, que lleva existiendo desde los años 60 en otros países y en España se encuentra en pleno auge.

Tal como afirma Ramón Capel, se trata de "un lugar de ocio y deporte para niños y jóvenes", en este caso diseñado con ocho saltos, tres de descenso, una línea infantil, un trial y una piscina de espuma para los entrenamientos, entre otros. Hasta aquí llegan otros muchos profesionales y aficionados de Zaragoza, distintos puntos de la provincia de Lérida y de poblaciones cercanas como Monzón. En Vencillón quieren que "haya una continuidad en este deporte y el parque sea referencia en esta modalidad" porque eso significará "ganar en vida y en movimiento", ha recordado.

