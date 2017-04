La Federación Galega de Redeiras 'O Peirao' cede al Museo do Pobo Galego su medalla de oro al mérito laboral

Este sábado ha tenido lugar el acto de entrega, en el que, además de las 'redeiras', han participado la conselleira do Mar, Rosa Quintana; el alcalde de Malpica (A Coruña), Eduardo Parga; y el presidente del Padroado do Museo do Pobo Galego, Justo Beramendi.

'O Peirao' recibió en 2016 una de las 14 medallas al mérito en el trabajo que cada año otorga el Gobierno español, distinción con la que reconoce la trayectoria de este colectivo por "lograr el reconocimiento de la igualdad y de derechos en un labor, el de quien fabrica y pone a punto las redes de pesca, que no se había considerado antes oficio".

La Federación Galega de Redeiras Artesás 'O Peirao' agrupa a una decena de entidades de las localidades coruñesas de Cariño, Cedeira y Corme; Burela (Lugo) y los municipios pontevedreses de Cambados y A Guarda.

Desde el año 2004 trabaja por la defensa de los intereses de las 'redeiras profesionales', en la divulgación de su labor tradicional, en la preveción de riesgos laborales, e la formación de las asociados o en la denuncia del intrusismo.

En el acto, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha ensalzado el trabajo de este colectivo, plasmado en una medalla que refleja "su esfuerzo, la labor de todos los días y el trabajo bien hecho".

