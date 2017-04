La mitad de los murcianos querría disponer de espacios públicos para domir la siesta antes de trabajar

Hoteles.com quiere defender la siesta con la campaña "#SalvaLaSiesta", que reivindica espacios públicos para dormir después de almorzar, ya que, según la encuesta realizada, el 49% de los murcianos afirma que les gustaría probar la experiencia de dormir en público. Además, según el Instituto del Sueño (IIS), las investigaciones muestran que dormir una siesta contribuye al aumento de la creatividad y la productividad en el trabajo.

Diego García-Borreguero, Director Médico del Instituto del Sueño afirma que "numerosos estudios han mostrado que pequeños periodos de sueño diurno, especialmente si su duración es inferior a 20-30 minutos, contribuyen a disminuir la sensación de cansancio y a aumentar la concentración y la retención de memoria, aumentando de esta manera el rendimiento. De esta manera, se incrementan las herramientas necesarias para mejorar la productividad y estimular la creatividad".

El estudio realizado por Hoteles.com confirma que un tercio de los murcianos (33%) se siente más relajado después de un sueño vespertino; otro tercio reconoce que mejora su estado de ánimo y el 25% se siente más despierto y productivo en el trabajo.

#SalvaLaSiesta y la muestra de las 'SiesteSillas' están inspiradas en la encuesta que muestra que una abrumadora mayoría de murcianos (96%) considera que la siesta es importante. Un 39% de los encuestados reconoce que solo puede dormir la siesta de 2 a 3 veces por semana, aunque un 29% de afortunados puede hacerlo todos los días. Además, el 50% de los murcianos que no duermen siesta reconoce que no lo hace porque no se siente suficientemente cansado como para hacerlo y el 38% porque no tiene tiempo.

Por regiones, Madrid, con el 39% de los votos, ocupa el primer puesto en el ranking de comunidades donde los españoles consideran que la siesta debería ser obligatoria para ayudar a sus habitantes a lidiar con el estrés, según la encuesta realizada por Hoteles.com. Le siguen en segundo y tercer lugar Cataluña (28%) y el País Vasco (12%).

El declive de la siesta podría poner en peligro la creatividad en el trabajo, ya que los expertos consideran que dormir mejora la concentración y la capacidad creativa. El doctor García-Borreguero afirma: "Un sueño corto puede producir una disminución de la ansiedad y de la irritabilidad, así como de la tensión muscular. Además, mejora la capacidad para la toma de decisiones".

