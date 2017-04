Riberas (Gestamp) califica de "anecdótica" la caída en el debut en bolsa y destaca que son "un buen socio a largo plazo"

Riberas ha realizado estas manifestaciones en la Bolsa de Bilbao, donde la empresa ha celebrado esta tarde su estreno en el mercado bursátil, un acto al que han asistido, entre otros, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, la consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, y el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria.

El fabricante vasco de componentes para automóviles ha atraído a cerca de 1.000 inversores institucionales en la operación de salida a Bolsa, que ha culminado este viernes 7 abril con el inicio de cotización, de los que una buena parte procedían de España.

Las acciones del fabricante español de componentes para automóviles Gestamp Automoción cerraron su primer día de cotización en Bolsa con una

caída del 4,46%, hasta situarse en 5,35 euros por cada título de la compañía. El precio establecido para su estreno bursátil era de 5,6 euros.

En su intervención en la Bolsa de Bilbao, Francisco Riberas ha indicado que es un "día importante" para la historia de la empresa, el de la "transición de un proyecto familiar a una empresa pública" con diferente "proyección social".

Según ha destacado, con "esfuerzo", han logrado convertir aquel proyecto puesto en marcha hace 20 años en "un líder mundial en tecnología". Riberas ha subrayado que, en la actualidad, cuentan con 98 plantas situadas en 21 países y otras diez en construcción, con una plantilla total de 36.000 personas. En Euskadi, donde da empleo a 2.000 personas, cuenta con ocho plantas industriales, un centro de I+D y otro de formación.

Riberas ha subrayado también la evolución experimentada en los últimos años por la compañía con crecimientos en torno al 20%, lo que les permitió cerrar el año pasado con una facturación de 7.500 millones. La previsión para este año es crecer también de una manera "sustancial", en torno a un 10%.

"BUEN SOCIO A LARGO PLAZO"

El presidente de Gestamp ha mostrado su agradecimiento a los clientes y a los accionistas que "han creído" en la compañía y pueden estar "absolutamente seguros de que han invertido bien su dinero" porque Gestamp es "un buen socio a largo plazo".

En este sentido, en declaraciones a los medios de comunicación, ha afirmado, ante la caída experimentada en el estreno a Bolsa, que es "anecdótica".

Según ha señalado, se han dado a lo largo del día "muchos movimientos" que entiende que son "de ajuste de posiciones que no reflejan para nada ningún tipo de cambio en la valoración de la compañía, porque no ha pasado nada macroeconómicamente ni en el sector del automóvil". Por lo tanto, cree que habrá habido "gente que ha decidido reasignar sus posiciones".

"Lo que tengo es una alegría importante de haber debutado en Bolsa y de haber pasado a otro nivel y a otra dimensión, a otra proyección social", ha añadido.

En este sentido, ha manifestado que la empresa siempre ha sido "a largo plazo" y lo que pasa en el primer día de cotización "no es importante". "Al final, lo que valgamos o dejemos de valer se verá todos los días, cumpliendo realmente los compromisos que tengamos con los accionistas, así que no me preocupa mucho", ha añadido.

Por ello, se ha mostrado convencido de que, a largo plazo, va a ser una buena inversión y ha indicado que "lo importante es cumplir con lo que tenemos que hacer y sigamos creciendo y aumentando los resultados". "Y luego entiendo que los inversores pensarán que la compañía vale más", ha manifestado.

Riberas ha asegurado que "lo importante" es que la empresa ahora cotiza en Bolsa y ha indicado que la compañía ahora "no necesita ningún otro tipo de financiación". "Y lo que queremos ahora es caminar en Bolsa de una manera normal", ha añadido.

En el transcurso del acto celebrado en la Bolsa de Bilbao, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha indicado que es un "día lleno de emoción" y ha asegurado que para el Gobierno vasco es un "lujo" tener en Euskadi a una empresa como Gestamp que genera empleo y cuenta con plantas "competitivas". Por ello, tras agradecerles todo lo que "aportan" al país, ha asegurado que cuentan con el Ejecutivo para lo que necesiten.

Por su parte, el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, ha felicitado a Gestamp por el "salto cualitativo y cuantitativo" que supone su salida a Bolsa. Rementeria ha indicado que la compañía ahora es un "buque", pero, cuando comenzó su andadura, era una "txalupa" que navegaba por la ría pero, con su debut en el mercado bursatil, "ha salido a alta mar". "Nos gustaría que este barco no olvide su puerto. Este es vuestro Territorio", ha añadido.

