Una joven graba y recrimina a un hombre que se masturbaba mientras la miraba en una playa

Una joven ha cazado con su móvil a un hombre que se estaba masturbando mientras la observaba en una playa nudista en Mallorca. Mientras lo grababa, la mujer le ha recriminado su actitud, señalándole que se fuera "a tocar la p... a su p... casa".

Según informa el diario La Vanguardia, los hechos ocurrieron el pasado miércoles. La mujer ha explicado al diario que se había dirigido a la playa Son Serra de Marina, a una zona nudista y no muy concurrida, acompañada de sus dos perros.

Mientras estaba tendida en la arena, se dio cuenta de que un hombre que estaba a unos metros de ella se estaba masturbando mientras la miraba. Como el hombre no cesó de hacerlo tras verse descubierto, ella cogió su móvil y lo comenzó a grabar, mientras le recriminaba su actitud.

En las imágenes del vídeo puede verse que el hombre, al verse grabado, comienza a ponerse rápidamente el bañador, se ríe brevemente y opta por retirarse del lugar, avergonzado y en medio de las reclamaciones de la ofendida.

"Hazte una paja en tu casa con quien te lo consienta, pero aquí no vienes a tocarte la p... mirándome", le grita la joven.

En un momento, el hombre le señala que su disgusto no es normal. "¿Que no es normal? Lo que no es normal es que te pajees mirándome", le responde, antes de calificarlo de "p... cerdo".

"Marichulos"

Entrevistada por La Vanguardia, la mujer ha explicado que de lo único que se arrepiente es de no haber comenzado a grabar antes, recogiendo imágenes de la masturbación. Esa es una de las razones por las que no se ha decidido a presentar una denuncia. "Como en el vídeo no sale que se está masturbando, no sé si tengo las de perder yo por grabarlo sin permiso".

La mujer señala que, por desgracia, este tipo de actitudes son usuales en las playas y ha animado a quienes sean ofendidas de esa manera que lo denuncien. "Animo a aquellas mujeres que se hayan sentido así alguna vez a ponerle cara a estos marichulos de m...", señaló al diario.

