Emma Stone responde al chico que la invitó a su graduación a ritmo de 'La La Land'

Jacob Staudenmaier vivía en el anonimato hasta que hace unos días subió a su cuenta de Twitter un vídeo de dos minutos de duración recreando el opening de La La Land, la escena que se desarrolla en medio de un atasco y una de las más memorables del filme.

Pero la letra de la canción que interpreta no es la misma. La ha cambiado y adaptado para poder llevar a cabo su objetivo: preguntarle a Emma Stone, protagonista de una de las cintas del año, si le acompaña al baile de graduación. Lo hace a ritmo de Another Day of Sun: "Necesito una cita para el baile de graduación (...) Sé que mi voz no es gran cosa, pero, por favor, sé mi pareja de baile", canturrea Staudenmaier mirando a cámara vestido de gala.

Su proposición no ha pasado desapercibida para los medios de comunicación, que a lo largo de estos días se han hecho eco de la noticia, y el tuit en cuestión ha sido todo un éxito, alcanzando los 20.000 retuits y acercándose a los 45.000 me gusta. Este viernes, tres días después del lanzamiento del clip, el joven ha recibido una respuesta por parte de la actriz, según ha contado el joven al programa Good Morning America.

"Jacob, gracias por hacer la proposición más alucinante que me han hecho nunca". Con esa frase arranca la carta que supuestamente ha recibido y que envió la intérprete al colegio. "No soy capaz de expresar el honor que supone y lo mucho que he sonreído con el vídeo. Estoy trabajando en Londres, pero espero que vivas una graduación increíble. Estoy muy agradecida de que me escogieras a mí. Gracias. PD: Tienes un cierto parecido a Ryan Gosling en los ojos. Con cariño, Emma".

Jacob no irá acompañado de Emma Stone al baile de promoción, pero lo cierto es que ya ha acaparado el foro mediático sobre él. "Me encanta el cine y me gustaría dedicarme a ello. Para hacer el vídeo, me inspiré en un directo que conocí y que me dijo que debía ser ambicioso y luchar por ello".