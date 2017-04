El PP denuncia que "la gestión de contratos del gobierno local es desastrosa"

"La trayectoria empezó con el de Gowex, que nos debe 80.000 euros que no se reclaman; luego el de telefonía que echaron para atrás porque se pedía unos routers específicos que sólo tenía un proveedor; Santa Apolonia, porque la empresa tenía que estar a una determinada distancia, incluso las sentencias que revocan el nombramiento del director del Conservatorio. Y ahora pasa lo mismo con el contrato de la oficina de sanciones", ha dicho Araujo.

Para el edil "el hilo conductor siempre es la restrictividad. Parece que se hacen trajes a medida y el órgano vigilante nos llama la atención". "No se puede hacer así porque hay que favorecer la libre concurrencia de las empresas y porque no se favorece a los avilesinos al no crear competencia", ha criticado.

El concejal del PP Constantino Álvarez ha asegurado que "no se trata de contratos menores, sino que suponen mucho dinero y eso muestra el grado de ineficacia y chapuza" y que "no es algo esporádico, se han dado varios casos en los últimos años".

Álvarez ha preguntado al gobierno si "ha renunciado a recuperar lo que adeuda Gowex por incumplimiento del contrato" y, a la vista de los contratos que se han anulado, si "los concejales no miran los que firman".

