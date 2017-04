Las entidades locales aragonesas, las primeras en rendición de cuentas en plazo a los órganos de control externo

El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ha acudido esta mañana a una reunión en la sede de la Cámara de Cuentas, junto a representantes de las tres Diputaciones Provinciales aragonesas. Por parte de la Diputación de Zaragoza ha estado presente su presidente, Juan Antonio Sánchez Quero.

Según los datos entregados por el presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio Laguarta, a los asistentes a la reunión el 74,85 por ciento de las entidades locales aragonesas rindieron cuentas en plazo entregando la documentación del ejercicio de 2015.

A fecha de hoy, este porcentaje ha ascendido al 95,81 por ciento. Se trata de entidades que sobrepasaron el plazo inicial pero que, finalmente, remitieron sus cuentas.

La Comunidad Valenciana y Galicia son las comunidades que siguen la estela de Aragón con algo más del 73 por ciento de entidades que entregaron la documentación correspondiente a 2015 en plazo.

"En términos generales -ha indicado el consejero de Presidencia- puede decirse que las entidades locales aragonesas vienen a cumplir de forma notable con sus obligaciones de rendición de cuentas. Los casos en que no se cumple pueden calificarse de excepcionales. Además, como se trata en la mayoría de los casos de estructuras pequeñas, el hecho de cumplir supone un esfuerzo para estas entidades".

Según establece la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las entidades deben rendir la cuenta general debidamente aprobada antes del 15 de octubre del año siguiente al del ejercicio finalizado. Por tanto, ahora se encuentra en vigor el plazo para entregar las cuentas correspondientes a 2016.

En el caso de Aragón, si bien no hay ningún mecanismo coactivo o sancionador para las entidades que no cumplen, estas mismas entidades no pueden optar a ningún tipo de subvención en las convocatorias que habilita el Gobierno de Aragón.

