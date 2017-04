El BNG ve "inconcebible" que Rajoy devuelva "un recortazo" en inversión el año que Galicia pagará "más impuestos"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha vuelto a reclamar un nuevo concierto económico para Galicia, una petición que "tiene más sentido que nunca" ante el "recortazo de 442 millones de euros" en la inversión para la comunidad recogido en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Pontón ha realizado estas declaraciones este viernes durante un acto junto a militantes del partido en el que ha repartido información por las calles del casco histórico de Santiago de Compostela sobre el modelo de financiación para Galicia que propone la formación frentista.

Así, el Bloque ha defendido la necesidad de lograr un nuevo concierto económico para Galicia, ya que el actual "perjudica a los gallegos porque no permite tener los recursos necesarios para atender los servicios del país", lo que provoca que "cada año, como mínimo, se pierdan 3.500 millones de euros" que los gallegos "pagan en impuestos y que no tienen retorno en el país".

Por lo tanto, los nacionalistas reclaman un modelo para dar "la vuelta a la tortilla" y que sea Galicia quien recaude y decida cuáles son sus "prioridades" en lugar de que lo haga "el señor Montoro".

Una propuesta que, en palabras de Pontón, "tiene más sentido que nunca" ante el "recortazo de Rajoy". "Para el BNG es inconcebible que, justo en el año en que vamos a pagar más impuestos, el gobierno de Rajoy nos devuelva un recortazo de 442 millones de euros", ha manifestado.

PIDE A FEIJÓO QUE INTERCEDA

Así las cosas, la líder frentista ha exigido al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que "sea valiente" a la hora de "defender los intereses del país" y que pida "a los diputados de su partido electos por Galicia" que "no acepten un recortazo que supone cercenar proyectos importantes para el futuro del país".

Y es que Pontón ha asegurado que se produce un "doble recortazo", ya que, además de la bajada en la inversión recogida en los PGE, Feijóo "se da por satisfecho" con que "se ejecute un euro más" que el pasado año, lo que ha calificado como un "disparate".

De este modo, ha criticado que el titular de la Xunta haya anunciado la creación de una comisión de seguimiento sobre la ejecución de lo prometido para Galicia. "¿Comisión de seguimiento de qué?, ¿del recortazo?", se ha preguntado Pontón.

Por último, ha reclamado al PPdeG que siga el ejemplo de sus colegas de partido en Valencia, donde "el PP planta a cara a Rajoy dice que no a esos presupuestos". "No entendemos que el PP no sea capaz ni de rechistar ante el mayor recortazo de las inversiones del Estado en Galicia a lo largo de este siglo", ha apostillado.

