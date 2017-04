Atentado en Estocolmo: Un camión atropella a una multitud y deja al menos tres muertos

Hasta aquí te hemos contado en directo todo lo relativo al atentado que ha sacudido esta tarde Estocolmo. Te seguiremos informando sobre este y otros asuntos en 20minutos.es.

Atentado en Estocolmo:



Un camión ha penetrado en una calle peatonal del céntrico distrito comercial de la capital y se ha dirigido a la multitud.

Ha causado al menos tres muertos y ocho heridos, aunque las autoridades se han negado a confirmar las cifras.

El camión, de una empresa cervecera, había sido robado momentos antes del ataque.

La Policía busca a una persona en relación a los hechos y ha difundido su foto.

El primer ministro del país ha señalado que todo apunta a que se trata de un acto terrorista.

La embajada de España en Estocolmo abrió un teléfono de atención tras el ataque terrorista. El número de teléfono habilitado por la legación diplomática española es el 070 304 23 22, si se llama desde Suecia, y el +46 70 304 23 22 si la comunicación se realiza desde el exterior del país nórdico.





La torre Eiffel apagará su iluminación a partir de medianoche para enviar "un mensaje fraterno" a los habitantes de Estocolmo, anunció la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.

Esta acción en el gran símbolo de París, que ya se ha repetido en con ocasión de otros ataques terroristas anteriores, se produce en medio de mensajes de condena de los autores del atentado y de solidaridad con las víctimas y con los suecos en general desde Francia.

Así, el presidente de Francia, François Hollande, mostró su "indignación" por el ataque en Estocolmo y manifestó, en nombre del país, "su simpatía y su solidaridad con las familias de las víctimas y con todos los suecos".

"La lucha sin descanso contra el terrorismo tiene que ser una prioridad de la solidaridad europea", añadió Hollande en un comunicado del Elíseo.

Estas son las dos imágenes que las autoridades suecas han difundido del sospechoso buscado por el atentado.



Las autoridades suecas han pedido a la población que aloje en sus casas a las personas que no pueden volver a sus domicilios ante las restricciones de tráfico. El transporte público está paralizado por el atentado en el centro de la ciudad.

GRÁFICO: así ha sido perpetrado el ataque:



La Policía ha difundido esta imagen del sospechoso del atentado:



Las autoridades suecas han admitido que no saben si fue una o varias las personas que han perpetrado el ataque, y que siguen a la búsqueda de los responsables. Desmienten así las informacionres previas, que afirmaban que el conductor del camión había sido detenido.

La Policía sueca señala que no hay ninguna persona detenida en relación con los hechos.

Según la Embajada española en Suecia, las autoridades han comenzado a evacuar el perímetro de seguridad de la zona del ataque:

#AtentadoEstocolmo policía empieza a evacuar personas del perímetro de seguridad en torno a Drottningatan. Recomendación: permanecer en casa — Embajada en Suecia (@EmbEspEstocolmo) 7 de abril de 2017

El alcalde de Londres también ha publicado un comunicado en relación con los hechos:

My thoughts and deepest sympathies are with the victims and families who’ve been affected by this horrific attack in Sweden. pic.twitter.com/FHeenbwQj8 — Sadiq Khan (@SadiqKhan) April 7, 2017

El ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, ha expresado su consternación por el ataque:

Consternado ante las noticias del ataque en #Estocolmo. Quiero trasladar todo mi apoyo y solidaridad al pueblo y a las autoridades suecas AD — Alfonso Dastis (@AlfonsoDastisQ) 7 de abril de 2017

El Ministerio de Exteriores señala que, por el momento, no hay constancia de españoles afectados por el atentado en Estocolmo.

El ministro alemán de Interior, Thomas de Maizière, ha expresado la solidaridad de su gobierno con Suecia. "Nuestros pensamientos están en estos momentos con aquellos cuyas vidas han sido truncadas y con sus familiares", manifestó el ministro, en un comunicado difundido por su departamento.





Según RTVE, las autoridades están desalojando otro centro comercial de Estocolmo, diferente al primero en el que se ha empotrado el camión que hace unas horas ha atropellado a varias personas en el centro de la ciudad.

La Policía ha informado que, además de los tres muertos, ocho personas han resultado heridas, en un balance provisional.

La familia real sueca ha expresado en un comunicado su "consternación" por el ataque terrorista. "La familia real y yo hemos recibido con consternación la información sobre el ataque de esta tarde en Estocolmo", comienza la breve declaración del rey sueco, Carlos XVI Gustavo. El monarca agregó que los miembros de la familia real "siguen atentamente la evolución" de los acontecimientos, cuyo "contexto y su alcance total son por el momento desconocidos".

A las 17:15 horas la Policía va a dar una rueda de prensa para aportar más detalles y toda la información de última hora.

La Policía informa de que en estos momentos la red de trenes de la ciudad sólo funciona en sentido salida, ya que se está tratando de evacuar el centro lo antes posible, por lo que los trenes regresan vacíos. La red de telecomunicaciones está saturada.





Please use social media due to overloaded telehone networks if you are in Stockholm. Follow the events @krisinformation — Stockholm University (@Stockholm_Uni) 7 de abril de 2017

Las redes sociales se vuelcan con el ataque en Estocolmo y ha empezado a moverse el hashtagh #openstockholm, para ayudar a las personas que lo necesiten, ya sea por realojo o para recibir algún tipo de cuidado.





Everyone in Stockholm that is either willing to open up their home or need a safe place during the current events, please use #openstockholm — Jenny Nguyen (@vantasvart) 7 de abril de 2017

De confirmarse oficialmente que es un ataque terrorista, el pertrechado hoy en Estocolmo sería el cuarto por atropellamiento con vehículos en Europa.



El primero se produjo el 14 julio 2016, en Niza. En él murieron 84 personasy más de un centenar resultaron heridas por el atropellamiento de un camión en el paseo marítimo de Niza.



El segundo, el 19 diciembre 2016. Doce personas murieron en un mercadillo navideño en Berlín, arrolladas por un camión conducido deliberadamente contra la multitud. Además hubo decenas de heridos, entre ellos un español.



Londres fue escenario del tercer ataque, el 22 de marzo, cuando un hombre mató en un ataque con un todoterreno a cinco personas y dejó 31 heridos frente al Parlamento británico.

Este es el segundo atentado terrorista en Suecia, después de que en 2010 explotaran dos bombas que hirieron a dos personas y causaron la muerte al propio terrorista, un hombre sueco de origen iraquí.

Según la cabecera sueca Svenska Dagbladet, se han visto escenas dramáticas en la zona.





La Policía recomienda ecitar desplazarse por el centro de Estocolmo, ya sea en coche, transporte público o a pie. Mientras tanto, siguen trabajando los servicios médicos en la zona. Hay múltiples destrozos en la calle donde se ha producido el ataque.





Se empiezan a conocer datos del camión. Al parecer habría sido robado poco antes del ataque. Según un testigo, el conductor original del vehículo fue asaltado cuando realizaba un reparto en un restaurante.

El primer ministro de Suecia, Stefan Löfven, ha realizado las primeras declaraciones después del atropello y habla de un terrorista. "Suecia ha sido atacado. Todo apunta a un terrorista", ha asegurado.

Varios testigos han contado al diario sueco Aftonbladet que "hay muchos muertos y heridos". Las primeras cifras que se han dado son que al menos tres personas han muerto y varias permanecen heridas.

La situación parece estabilizada, después de vivirse escenas de pánico. La Policía apunta un posible ataque terrorista, aunque de momento no hay confirmación oficial.

El camión permanece empotrado contra un edificio en la zona del suceso, envuelto en llamas, y varios integrantes del cuerpo de seguridad sueco acordonan la zona.



Según medios locales, la Policía está tratando el incidente como un posible ataque terrorista y la emisora sueca SVT habla de que se han escuchado disparos en la zona.





Las escénas de pánico se han sucedido minutos después, cuando varios testigos han grabado los instantes posteriores al suceso, corriendo por las calles.

Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb — Johnny Chadda (@johnnychadda) 7 de abril de 2017

Por lo que se sabe hasta el momento, el camión entró en una zona peatonal del centro de la capital sueca, Drottninggatan, y arrolló a varias personas hasta que finalmente ha acabado empotrado contra un establecimiento.





Buenas tardes. Arrancamos este directo sobre el suceso ocurrido hace apenas una hora en Estocolmo, en el que un camión ha arrollado a varias personas en una zona peatonal de la capital sueca. Por el momento, varios medios locales informan de que al menos tres personas han muerto en el suceso y varias están heridas.