Primeras imágenes de 'El Enterrador' tras dejar la WWE

Mark William Calaway, más conocido como 'The Undertaker' o 'El Enterrador', es toda una leyenda de la lucha libre estadounidense. Empezó su carrera en 1990 y a sus 52 años, es uno de los más veteranos del negocio.

Esta semana, tras perder ante Roman Reigns en Wrestlemania 33, escenificó su adiós al ring. Ahora, vuelve a dar señales de vida por primera vez desde ese momento. Fue a través de un vídeo publicado por el cantante de 'country' George Strait.

En él, 'El Enterrador' explica con qué canción de Strait se siente más identificado. El texano elige Troubadour: "Para mí, en el momento que estoy de mi carrera y mi vida personal, es la canción ideal". En la canción suenan frases como "fui un viejo trovador cuando cantaba una canción y seré un viejo trobador cuando me vaya".

Fresh off his @WWE retirement, The Undertaker proves that George's influence spreads way beyond country music! https://t.co/jKMTdDoPPD pic.twitter.com/kWp962ntzj