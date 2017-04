Foro advierte a Fomento de la responsabilidad que puede tener cambiar el Plan de Vías "arbitrariamente"

El portavoz del Gobierno local del Ayuntamiento de Gijón, Fernando Couto (Foro), ha advertido este viernes al Ministerio de Fomento de la responsabilidad en la que puede incurrir si toma decisiones sobre el Plan de Vías de forma "arbitraria" respecto a las adoptadas en el Consejo de Administración de Gijón al Norte, sociedad que gestiona el proyecto de soterramiento ferroviario de Gijón.

Así lo ha indicado, a los medios de comunicación, tras la firma de la compra por el Ayuntamiento de la finca Quinta la Vega, respecto a la nota de prensa remitida por el Ministerio de Fomento en la que señala que no hay partida en los Presupuestos Generales del Estado para el Plan de Vías porque no hay proyecto, y que este, a su vez, no lo habrá hasta que haya un acuerdo entre las administraciones implicadas.

Ha dejado claro, en este sentido, que en el Consejo de Administración de Gijón al Norte se llegó a un acuerdo ratificado por mayoría, con los votos favorables de Foro (Ayuntamiento de Gijón) y propios responsables del Ministerio de Fomento, acerca de la ubicación de las infraestructuras ferroviarias, entre estas la estación intermodal frente al Museo del Ferrocarril.

En el Consejo se acordó igualmente proseguir en los trabajos técnicos para con base a estos encargar el proyecto básico y constructivo, así como iniciar la preceptiva tramitación ambiental. Algo aprobado ya en 2016, ha recalcado Couto.

Este ha incidido en que cualquier modificación sustancial de estos acuerdos deberán seguir los mismos trámites que para su adopción. En este sentido, ha sostenido que si el Ministerio quiere cambiar estos acuerdos deberá venir a Gijón y convocar el Consejo de Administración para ello. "De lo contrario sería incurrir en una arbitrariedad con las responsabilidades que podría tener cualquier consejero", ha recalcado.

Desde el punto de vista político, Couto ha recordado que hay un acuerdo de coalición entre PP y Foro en las pasadas elecciones nacionales, en el que consta la firma del presidente nacional, Mariano Rajoy. En ese documento, figura el completar los estudios informativos del tramo Pola de Lena-Gijón-Avilés, pero manteniendo la centralidad de las estaciones afectadas.

También ha aprovechado para recordar la visita de la ex ministra de Fomento, Ana Pastor, quien señaló que el PP ya había "dado carpetazo" al asunto y apostaba por la ubicación de la estación intermodal frente al Museo del Ferrocarril, según él.

Couto, asimismo, ha considerado "grave" la nota de prensa del Ministerio que, a su juicio, "desautoriza" a lo dicho por Pastor en su día. Ha incidido, además, en que el secretario de Estado actual es el mismo que votó en su día a favor de esa ubicación.

Además, ha trasladado al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que el PSOE "nunca" impulsó la integración ferroviaria en la ciudad, al argumentar que cuando gobernaba en las tres administraciones -estatal, autonómica y local- el proyecto quedó "parado", ha recalcado. Es por ello, que no ve sentido a que el ministro diga ahora que es necesario "un acuerdo a tres".

