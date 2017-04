La delegada de la AEAT CyL declina hablar de la 'trama eólica' ante el "deber de sigilo" que le impone la ley

La delegada especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Castilla y León, Georgina de la Lastra, ha rechazado que la AEAT paralizara una investigación sobre un grupo de empresas supuestamente implicadas en la denominada 'trama eólica', algo que, como así ha recordado, ya quedó despejado hace un par de años, al tiempo que ha declinado entrar en más detalles ante el "deber de sigilo" que le impone la ley.

De la Lastra ha explicado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que la polémica denunciada públicamente por el socialista Javier Izquierdo, quien aludía a que la AEAT había "echado la alfombra" sobre la trama impidiendo que inspectores de la misma investigaran a un grupo de empresas supuestamente implicado, "es antiguo pues la agencia ya aclaró hace dos años que ni impedimento ni paralización, ya que se actúa siempre con sometimiento a los procedimientos, y por supuesto esta delegada y su equipo también".

En cualquier caso, la delegada, quien ha presentado hoy la campaña de la Declaración de la Renta de 2016, ha apelado a la prudencia para no profundizar en esta materia y, sobre todo, amparada en el "deber de sigilo" al que está sometida por imperativo del artículo 95 de la Ley General Tributaria.

"Es estrictamente riguroso lo que podemos y no podemos hacer los funcionarios, y yo, como no puede ser de otra forma, me someto al citado sigilo que me impide hablar", ha sentenciado la responsable de la AEAT en Castilla y León haciendo un paralelismo con su deber de secreto y el que ampara a los periodistas a la hora de revelar sus fuentes. "No creo que pretendan que yo incumpla con mis obligaciones", ha respondido a los periodistas.

Las aseveraciones de la delegada se producen en respuesta a las críticas del presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Javier Izquierdo, quien el pasado mes de marzo apuntaba que la trama eólica sería mucho más amplia y estarían implicadas en ella muchas más empresas, con lo que las comisiones por importe de 110 millones inicialmente barajado serían también mucho más sustanciosas, de ser ciertas determinadas informaciones que apuntaban que la AEAT había paralizado la investigación que inspectores de la misma habían centrado en un grupo de mercantiles.

Esas investigaciones se extendían no sólo a Iberdrola y sus presuntos vínculos con el que fuera director de EXCAL, Alberto Esgueva, que se habría embolsado a través de la sociedad San Cayetano Wind un total de 47 millones de euros.

Por tal motivo, el Grupo Socialista en las Cortes, además de solicitar a la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, la convocatoria "inmediata" de la comisión de investigación, anunció que, a través de los diputados socialistas, se iba a solicitar la comparecencia en el Congreso de Georgina de la Lastra para que explique ese supuesto intento de echar una "alfombra" sobre la trama, impidiendo investigar a más empresas, y por qué en su día se negó a entregar el informe inicial a la Fiscalía Anticorrupción.

"Sería la segunda vez que el PP ha tratado de echar tierra sobre la trama, primero utilizando los resortes de la AEAT, poniendo freno a la investigación, y segundo usando los resortes políticos al rechazar la comparecencia en la comisión de otras muchas empresas", recordó entonces el político socialista.

