Jardineria al servei de la salut

Un dels objectius principals de Barcelona és conservar i millorar la seva infraestructura verda per tal que la natura estigui molt present a la ciutat i beneficiï els ciutadans. Dins d'aquesta filosofia s'emmarca no només l'ampliació i millora de zones verdes, sinó també que el seu manteniment sigui respectuós amb l'entorn ambiental i humà.

Des de febrer de l'any passat, quan es va aprovar la mesura per a l'eradicació del glifosat, l'ajuntament de Barcelona ha anat eliminant gradualment l'ús d'herbicides químics en els seus treballs de jardineria. Aquests productes tenen com a base principal el glifosat, herbicida utilitzat per eliminar les herbres espontànies, conegudes com a «males» herbes.

Tot i ser utilitzat intensivament a tot el món, va ser catalogat com a substància probablement carcinògena per l'Agència Internacional per a la Investigació sobre el Càncer, IARC, adscrita a l'Organització Mundial de la Salut (OMS). A més dels efectes sobre la salut de les persones, l'eradicació dels herbicides amb base de glifosat reportarà també grans beneficis per a la ciutadania i per a l'entorn potenciant la natura en un estat més pur sense la utilització dels tractaments químics.

Paral·lelament suposarà una millora en la qualitat de vida i també en la salut ja que s'han pogut constatar alguns efectes en les persones exposades directament a aquest tipus de productes químics, especialment les persones amb sensibilitat química múltiple. Els efectes més comuns en aquestes persones es donen a la pell, als ulls, i també afectacions de tipus respiratori, gastrointestinals i cardíacs.

Per aquest motiu, l'eradicació del glifosat a Barcelona i la voluntat de donar prioritat a les pràctiques i als productes que generen menys riscos per a la salut humana i el medi ambient, utilitzant els mètodes químics com a últim recurs, és una bona notícia per a les persones amb sensibilitat química múltiple però també per a la salut de la població en general i per a col·lectius vulnerables com poden ser els infants o la gent gran.

El camí emprès ofereix una millora ambiental, amb una infraestructura verda més natural i resistent, pròpiament mediterrània, i per tant canviant amb el pas de les estacions, però també amb importants beneficis socials, ja que s'ocupa que el manteniment del verd urbà no sigui en cap cas perjudicial per a la salut de la ciutadania.

Cal tenir en compte a més que de la mateixa manera que canvien els mètodes de control de plagues i malures, les àrees verdes Barcelona també experimentaran un canvi en el seu paisatge i aquesta transformació també ha de ser un canvi cultural. Per això, la conscienciació per part dels ciutadans dels beneficis per a la salut que comporten els mètodes de jardineria sense químics són la clau de l'èxit.

Pla del Verd i de la Biodiversitat

L'àrea d'Ecologia Urbana defineix en aquest pla els reptes, objectius i compromisos assumits per l'ajuntament i planifica a llarg termini les actuacions per aconseguir una infraestructura verda beneficiosa per a les persones, plantejada com un servei social per afrontar els reptes de futur, com per exemple el canvi climàtic.

El Pla estarà implementat l'any 2020. La ciutat ja compta amb més de 200.000 arbres en trama urbana, i prop de 40.000 als parcs i jardins; i amb un total de 17,71 m2 de superfície verda per habitant.

Què és el glifosat?

El glifosat és un herbicida soluble en aigua que és absorbit per les fulles i transportat a totes les parts de la planta, incloent-hi les arrels. Per tant, és capaç de matar completament fins i tot a plantes d’arrels profundes, a diferència d’altres productes que afecten només la part foliar de la planta per sobre del sòl.

Com afecta les plantes?

La naturalesa herbicida de la molècula de glifosat va ser descoberta per un empleat de l’empresa americana Monsanto el 1970, i es basa a inhibir el manganès per a la planta, el que provoca que una escassetat de molècules vitals per a la construcció de proteïnes, causant la mort de la planta.

Altres efectes

A causa que l’enzim sobre la qual actua el glifosat, la EPSPS, no es troba en animals, s’assumeix que el glifosat és relativament innocu per a mamífers, insectes, peixos i aus. No obstant això, investigacions independents demostren el contrari. A més, el glifosat es descompon en el medi natural per a formar àcid aminometilfosfónico. Així, a més dels efectes nocius que per a plantes, animals i humans pot tenir el glifosat, sí que està demostrat que el seu ús acaba contaminant el sòl i passant a les aigües subterrànies.

Glifosat com a herbicida

El glifosat per si sol no és molt efectiu com a herbicida per la qual cosa s’associa a altres substàncies químiques. Aquests químics permeten que l’herbicida s’adhereixi al fullatge i que la molècula de glifosat penetri fins a les cèl·lules i en el sistema circulatori de la planta.

