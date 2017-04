Habitatge: Un problema amb moltes solucions

L'AMB està treballant en el seu programa de promoció i accés a l'habitatge per als pròxims tres anys. El pla de l'organisme supramunicipal comprèn accions per a la rehabilitació de finques i propietats, la creació d'una empresa mixta per a promoure habitatges assequibles (incentivant el lloguer) i el llançament d'un observatori de preus perquè els veïns interessats puguin conèixer els preus del mercat.

Després d'un seguit de reunions entre l'AMB, el Consorci Metropolità de l'Habitatge (CMH), l'Impsol (Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial) i els municipis de l'àrea, es va evidenciar que existeixen dues grans realitats: "Els municipis petits estan més interessats a tenir edificis de propietat més que de lloguer, per tal de poder retenir població. Als grans és al contrari: necessiten habitatges amb lloguer assequible i treballs de rehabilitació", descriu Ramon Torra, gerent de l'AMB.

Barcelona i la seva àrea metropolitana compten amb 200.000 edificis, dels quals el 70% es van construir abans de l'any 1981. Un de cada 10 té deficiències energètiques i el 75%, manca d'ascensor. La rehabilitació d'aquestes finques seguirà realitzant-se per part del CMH, que comprèn treballs de refacció de façanes, cobertes i mitjaneres; instal·lació d'ascensors;aïllament tèrmic i sonor i la supressió de barreres arquitectòniques.

Els lloguers públics s'oferiran entorn als 600 eurosPer a aquests treballs de rehabilitació, el nou pla vol atreure la inversió privada, i es projecta atorgar subvencions a les comunitats de veïns amb fins al 50% de les obres.

A llarg termini, els veïns reconeixen que la inversió pagada a llarg termini, redunda en una millora de la seva qualitat de vida. Els treballs de rehabilitació també inclouran diverses infraestructures per tal de millorar els barris, mitjançant les aportacions que es gestionaran amb el Banc Europeu d'Inversió.

Per a promoure l'habitatge de lloguer, de cara a l'estiu es crearà una empresa mixta integrada per l'AMB (en un 25%), l'Ajuntament de Barcelona (25%) i un operador privat (50%) en la que els ens disposaran del sòl públic i l'empresa privada s'encarregarà de la construcció i la gestió dels lloguers.

Aquests no podran superar els 600 euros mensuals i els beneficiaris –segons la seva situació econòmica– podran rebre subvencions del 20% al 60% per pagar-lo. Els contractes es signaran per quatre anys, i passat aquest temps, s'analitzarà si es mantenen les condicions segons la seva situació laboral i econòmica.

Entre els col·lectius que es poden beneficiar, aquest programa s'adreça sobretot als joves de fins als 35 anys.

Duplicar en 10 anys els pisos socials

Catalunya compta amb 25.000 habitatges socials, i la idea és duplicar-los en la pròxima dècada. "París té 250.000 habitatges socials i Berlín compta amb 150.000. En els pròxims 10 anys hauríem de duplicar aquest número", afirma Ramon Torra, gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). "En els darrers 40 anys no hi va haver una política d’habitatge públic a l’Estat", afegeix Torra, qui especifica que el parc espanyol existent és "d’entre el 3 i el 4%" del total.

Incentiu del lloguer

Una de les estratègies per comptar amb més pisos de lloguer assequible és oferir als propietaris una cessió de la propietat a canvi de la rehabilitació de la finca. El pis es posarà en lloguer durant 10 anys, i el propietari comptarà amb la garantia de l'ajuntament, que cobrarà la seva rendatots els mesos.

Pujada de l'IBI a pisos buits

Una altra línia és activar un recàrrec de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) per aquells pisos que estan buit, de manera que tot i amb un lloguer de 600 euros, els propietaris vegin que és millor oferir-los al mercat immobiliari que tenir-los desocupats.

Observatori

Entre l'AMB, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i els Gestors d'Habitatge Social de Catalunya impulsaran en les pròximes setmanes un Observatori Metropolità d'Habitatge. Aquest òrgan realitzarà un cens dels pisos buits, analitzarà l'estat del parc immobiliari, i precisarà els preus de referència de lespropietats.

Informació per decidir

L'Observatori no podrà regular el mercat, "però el consumidor podrà conèixer les diferències de preus reals amb el valor que li ofereixen", diu Torra. "La idea és empoderar a la gent, informar objectivament dels preus, i que sàpiguen que l'estat de la construcció, com és l'entorn, i si hi ha serveis escolars o una comissaria a prop, etcètera".

