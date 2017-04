Bombardeo de EE UU en Siria | Directo: al menos siete militares muertos en el ataque

La ministra de Asuntos Exteriores sueca, Margot Wallström, ha declarado que el bombardeo despierta dudas jurídicas y ha defendido una solución política al conflicto. "Es importante que los actos tengan una base jurídica. El bombardeo genera dudas sobre si es compatible con el derecho internacional. La cuestión debe por eso regresar al Consejo de Seguridad de la ONU, que tiene que tomar la responsabilidad para una solución política duradera", ha señalado en declaraciones a la agencia TT. Estas son todas las reacciones internacionales que el ataque ha generado hasta el momento.





El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha dicho que el bombardeo de EE UU sobre una base aérea del régimen de Damasco muestra la necesidad de tomar una determinación contra el "bárbaro ataque químico". "La UE trabajará junto a Estados Unidos para poner fin a la brutalidad en Siria", ha añadido.

El presidente de Francia, François Hollande, considera que el bombardeo estadounidense contra una base militar siria es "una respuesta" que debe ser continuada a nivel internacional en el marco de la ONU. "Creo que esta operación es una respuesta que debe ser continuada a nivel internacional en el marco de Naciones Unidas, en el caso de que sea posible, para que podamos ir hasta el final de las sanciones contra Bachar al Asad e impedir que haya nuevo uso de armamento químico", ha indicado en una breve declaración ante la prensa.

Aviones del régimen sirio bombardean Barzeh, al norte de Damasco, según publica The Spectator Index.

La presidenta de la Comisión Mixta de la UE y diputada del PSOE por Valladolid, Soraya Rodríguez, ha considerado necesario "encontrar un paraguas de legalidad internacional" para poder intervenir y poner fin a la guerra de Siria. En una entrevista en Los desayunos de TVE y respecto al bombardeo de EE UU al régimen sirio en represalia por el ataque químico, Rodríguez ha insistido en que hubiera sido "deseable" que no hubiese sido una intervención unilateral y sí coordinada con la comunidad internacional.

La portavoz del Misterio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, ha asegurado que el ataque de EE UU estaba preparado de "antemano" y que "para cualquier especialista está claro que la decisión de atacar se tomó en Washington antes del suceso de Idleb, que solo fue utilizado como pretexto para una demostración de fuerza".

Turquía ha vuelto pedido instaurar una zona de exclusión aérea en Siria para evitar que se repitan masacres como el ataque con armas químicas del martes. "Inutilizar la base aérea de Shayrat es un paso importante para no dejar sin respuesta los ataques con armas químicas y convencionales contra civiles", ha dicho el portavoz de la Presidencia, Ibrahim Kalin. "Para que no vuelvan a suceder masacres similares es necesario instaurar con urgencia una zona de exclusión aérea y una región segura", ha agregado.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos aumenta a siete el número de víctimas mortales registradas en el ataque de EE UU contra la base aérea de Shayrat, la segunda más importante de las fuerzas gubernamentales sirias.

Un avión no identificado ha bombardeado este viernes la zona de la localidad siria de Jan Shijún, en el norte, que el martes fue blanco de un ataque químico. Este ataque ha tenido lugar horas después de la ofensiva de Estados Unidos contra una base aérea de Homs, según informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. El avión lanzó un proyectil en una zona en la carretera nacional al norte de Jan Shijún causando pérdidas materiales, pero por ahora no hay información de bajas humanas, según la ONG.

La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, François Hollande, han acusado al presidente sirio, Bachar al Asad, de cargar "en solitario con la responsabilidad" por el ataque con armas químicas del martes y por el subsiguiente bombardeo estadounidense. En un comunicado conjunto divulgado después de que ambos mantuvieran una conversación telefónica se apunta sin dudas a Al Asad por "la masacre con armas químicas del 4 de abril" en la población siria en Jan Shijún, donde murieron unos 80 personas, entre ellas muchos menores.

Los misiles que han impactado sobre la base aérea de Shayrat se lanzaron desde el USS Porter y el USS Ross, dos buques con base en la localidad gaditana de Rota, según informa la Cadena Ser.

Los usuarios de redes sociales como Twitter están recordando mensajes publicados en 2013 por el ahora presidente de EE UU, Donald Trump, en los que recordaba a su antecesor Barack Obama que cualquier decisión sobre un posible ataque a Siria debía ser aprobada antes por el Congreso. "Si no lo hace será un gran error", añadía.



La Bolsa de Tokio ha cerrado al alza una jornada de altibajos, debido a la compra de gangas tras varias sesiones de pérdidas, y a pesar la caída momentánea después de conocerse los bombardeos de Estados Unidos en Siria.

El portavoz del Gobierno de Polonia, Rafal Bochenek, ha indicado que su país respalda el bombardeo de Estados Unidos a la base aérea siria en la madrugada de este viernes. En declaraciones a la cadena de televisión TVP Info, Bochenek ha recordado que "Estados Unidos es el garante de la paz y el orden mundial". El portavoz del Ejecutivo polaco ha justificado la decisión del bombardeo ya que "hay situaciones ante las que debes reaccionar y adoptar medidas reales". Bochenek considera que después "de los abusos del régimen sirio durante los últimos años era previsible que alguien reaccionase en algún momento".

En España ya son varios los líderes políticos que se han pronunciado sobre el bombardeo, entre ellos el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien ha criticado la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump.



También ha condenado el ataque contra la base aérea de Shayrat el coordinador federal de IU,

Los mercados permanecen expectantes a la evolución de los acontecimientos en Oriente Medio, por eso los principales índices bursátiles internacionales no muestran aún variaciones destacadas tras el bombardeo de EE UU sobre territorio sirio. El Ibex 35 ha abierto la sesión de este viernes con una caída del 0,5%, lo que le ha llevado a situarse en los 10.466 enteros. El precio del barril de petróleo Brent, de referencia para Europa, superaba este viernes la cota de los 56 dólares por primera vez desde principios de marzo.

Rusia suspende el acuerdo que mantenía con Estados Unidos desde 2015 para evitar enfrentamientos en el espacio aéreo sirio, según informa The Spectator Index.

El Gobierno chino ha manifestado que es "urgente prevenir un mayor deterioro" de la situación en Siria. Así lo ha indicado una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hua Chunying, en rueda de prensa, en la que no ha criticado abiertamente la acción militar de Washington pero ha defendido que, en asuntos internacionales, Pekín se opone al uso de la fuerza.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, informó al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, antes de que se produjera el bombardeo de la base aérea de Shayrat, según confirmaron a Efe fuentes aliadas. "Podemos confirmar que el secretario general de la OTAN fue informado por el secretario de Defensa de Estados Unidos antes de los bombardeos", dijeron esas fuentes.

"El Gobierno de Japón apoya la decisión de Estados Unidos de no permitir nunca la difusión y el uso de armas químicas", ha asegurado el primer ministro nipón, Shinzo Abe, quien ha añadido que la intervención militar estadounidense está destinada a "evitar un mayor empeoramiento de la situación" en Siria. Abe ha afirmado que Tokio "valora altamente el compromiso del presidente estadounidense, Donald Trump, de mantener el orden y la seguridad entre los aliados y en todo el mundo". El mandatario japonés ha señalado que su país "va a coordinar su posición con los países aliados y con la comunidad internacional para actuar en el mantenimiento de la seguridad y la estabilidad global".

El ministro de Defensa de Siria, Fahd Yasem al Freich, ha calificado el ataque como una "agresión" y ha dicho que con esa acción Washington se ha convertido en un "socio" de los terroristas.

La candidata de la extrema derecha a la Presidencia francesa, Marine Le Pen, ha criticado la decisión de la Administración estadounidense. "¿Es demasiado pedir esperar a los resultados de una investigación internacional independiente antes de efectuar este tipo de ataques? Estoy un poco sorprendida porque el señor Trump había dicho varias veces que no pretendía hacer de EE UU el gendarme del mundo y es exactamente lo que hizo ayer", ha señalado. La presidenta del Frente Nacional ha afirmado en una entrevista en la cadena France 2 que no quiere que se repitan los escenarios que pudieron verse en Irak o Libia, "que en realidad conllevaron el caos".

Ataques con armas prohibidas, contra trabajadores humanitarios, masacres , ejecuciones sumarias, tortura, violaciones... Todos los contendientes del conflicto sirio han sido acusados de crímenes de guerra por la ONU.

El Ejército de Siria eleva a seis el número de militares fallecidos en el bombardeo, según informa Reuters. Fuentes militares sirias agregan que hay numerosos daños materiales.





La embajada de Rusia en Siria está investigando si entre los al menos cinco militares fallecidos y siete heridos en el bombardeo sobre Shayrat hay algún ciudadano ruso.

Entre los países que apoyan a EE UU en esta acción militar se encuentra también Turquía. El viceprimer ministro, Numan Kurtulmus, ha asegurado que el régimen del presidente sirio, Bachar Al Assad, debe ser castigado, según recoge la agencia de noticias rusas Sputnik. En su cuenta de Twitter, Kurtulmus ha agregado que espera que esta operación contribuya al establecimiento de la paz en Siria.

Simultáneamente al bombardeo de EE UU, el grupo terrorista Estado Islámico ha atacado posiciones militares del régimen sirio. Así lo asegura Sputnik. La agencia de noticias rusas afirma que sus fuentes le han informado de que el ataque se produjo en un punto intermedio entre las ciudades de Homs y Ash Sha'irat y que ha durado una hora.

Tras el bombardeo con 59 misiles sobre la base áerea de Shayrat, en la provincia de Homs, el precio del petróleo ha subido un 2%, segun informa Reuters.

La ex secretaria de Estado y candidata demócrata a la Presidencia de EE UU, Hillary Clinton, defendió la idea de bombardear las instalaciones aéreas del Gobierno sirio, horas antes de que así lo ordenara el presidente Donald Trump. Durante su intervención en la Cumbre Mujeres en el Mundo, celebrada en Nueva York, Clinton consideró que Estados Unidos "debería haber estado más dispuesto a enfrentarse al presidente sirio, Bachar Al Asad", antes de que Rusia se involucrara en la guerra civil del país.

Por parte de España la reacción ha venido de parte del ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, de viaje oficial con los reyes en Japón. Dastis no se ha referido expresamente al bombardeo estadounidense sobre la base aérea siria pero, en línea similar a lo apuntado por Trump, ha subrayado que España espera que toda la comunidad internacional reaccione contra el uso de armas químicas en territorio sirio, "un crimen contra el Derecho Internacional", y que consiga encontrar la salida para una Siria "pacífica y unida".





El presidente ruso, Vladimir Putin, ha denunciado que el bombardeo es "un intento de desviar la atención de las numerosas víctimas civiles en Irak", agregando que "causa un deterioro de las relaciones" entre Estados Unidos y Rusia, según ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik. Putin asegura que el ataque estadounidense se ha perpetrado "bajo un pretexto inventado".

El Partido Demócrata de EE UU ha acogido de manera positiva la orden de Trump, aunque con cautela. El líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, y su par en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, le han ofrecido su respaldo de manera comedida. Pelosi ha advertido de que "la crisis en Siria no se resolverá por una noche de ataques aéreos", pero ha considerado que el bombardeo es "una respuesta proporcional al uso de armas químicas por parte del régimen" sirio.

El de este viernes ha sido el primer ataque directo de EE UU contra el régimen de Bachar Al Asad.

Postura contraria mantienen Reino Unido, Israel, Arabia Saudí y Australia. Estos cuatro países han mostrado su apoyo a Estados Unidos y a la acción militar que ha llevado a cabo en la madrugada de este viernes.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha asegurado que el bombardeo es una "agresión" contra "un Estado soberano", según recoge AFP. Irán también ha condenado el ataque y ha asegurado que es una "acción unilateral peligrosa y destructiva", informa AP.

El gobernador de la provincia siria de Homs, Talal al Barazi, ha añadido que la base aérea siria atacada por Estados Unidos "juega un papel clave" en las operaciones militares contra el grupo yihadista Estado Islámico. Asimismo ha tildado el ataque de "terrorismo internacional".

El gobernador de la ciudad siria de Homs, donde se encuentra la base aérea atacada por EE UU, ha informado de que el número de soldados sirios fallecidos es de al menos cinco. Además habrían resultado heridos otros siete.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, ha calificado de "justo" y "apropiado" el bombardeo. En línea similar a lo dicho por Trump, Ryan ha señalado que Washington ha respondido a la acción del "régimen de [el presidente de Siria, Bashar] Al Assad", quien "mató a decenas de hombres, mujeres y niños inocentes en un bárbaro ataque con armas químicas". "Los ataques tácticos dejan claro que el régimen de Al Assad ya no puede contar con la inacción de Estados Unidos mientras lleva a cabo atrocidades contra el pueblo sirio", ha agregado.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, ha acusado por su parte al Gobierno de Rusia de no haber cumplido con su responsabilidad a la hora de asegurar la eliminación de las armas químicas de Siria en 2013. En una breve declaración ante la prensa, instantes después de que el presidente, Donald Trump, confirmara que dio la orden para atacar una base militar en el oeste del país árabe, Tillerson ha asegurado que Rusia es "cómplice" o "simplemente incompetente" al no conseguir que el acuerdo se haya cumplido.

El presidente del Comité de Defensa de la Cámara alta del Parlamento de Rusia, Victor Ozerov, ha anunciado este viernes que Moscú pedirá una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU tras el ataque de Estados Unidos contra la base militar de Shayrat. En sus declaraciones, recogidas por la agencia rusa de noticias Sputnik, ha sostenido que el ataque "puede ser considerado como un acto de agresión por parte de Estados Unidos contra un país miembro de la ONU".

"El martes el dictador sirio Bachar Al Asad lanzó un horrible ataque químico contra civiles inocentes. Usando un agente nervioso mortal, Asad ahogó las vidas de hombres, mujeres y niños indefensos. Fue una muerte lenta y brutal para muchos, incluso para bebés preciosos", ha asegurado el presidente de EE UU, Donald Trump, en su comparecencia para justificar el bombardeo. Trump ha pedido a todas "las naciones civilizadas que se unan para acabar con el derramamiento de sangre en Siria".

Estados Unidos ha bombardeado con 59 misiles la base aérea de Shayrat, situada en Homs, en respuesta al ataque con armas químicas perpetrado el martes en el norte del país árabe. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos asegura que al menos cuatro militares sirios han muerto, según informa Reuters.