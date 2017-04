El PP destaca que CyL es la primera en inversión por habitante pide al PSOE que "salga del no es no"

Vázquez ha destacado que la Comunidad es la primera en inversión por habitante y la cuarta en inversión total, algo que "no siempre ha sido así y menos gobernando el PSOE", ha señalado en declaraciones a Europa Press en respuesta a las críticas del secretario general de los socialistas de Castilla y León, Luis Tudanca, sobre los presupuestos.

Precisamente en referencia a la propuesta del líder socialista de aprobar una declaración institucional en las Cortes de "condena" a los presupuestos, Francisco Vázquez considera que "hay que elevar un poco el nivel de la política" y ha reclamado más "seriedad" en este tema.

"Eso de lanzar como si fueran fuegos artificiales por estar en una alharaca constante demuestra lo viejo de ese mensaje del PSOE que no ha calado en Castilla y León", ha añadido.

En este contexto, ha incidido en que estas cuentas afianzan el crecimiento y la recuperación económica, como demuestran los datos de empleo, aunque sea cierto que son "un compendio de cuentas y no una carta a los Reyes Magos".

DISMINUCIÓN GENERAL

Francisco Vázquez ha reconocido que se percibe una disminución en las inversiones con respecto al año anterior, pero es algo que se repite en 16 de las 17 comunidades autónomas y además en el caso de Castilla y León obedece a la conclusión de obras de alto presupuesto como por ejemplo la línea de Alta Velocidad a León.

Así, considera que en estos presupuestos se recoge el compromiso del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, porque por ejemplo en materia de Fomento la Comunidad es la primera en volumen de inversión en ferrocarriles, más de 641 millones de euros, un 61 por ciento más que el presupuesto ejecutado en 2016, y en carreteras es la segunda con más de 260 millones.

"Hay que relativizar esas críticas, que algunos salgan del no es no, que ya su propia fuerza política ha salido del no es no", ha dicho Vázquez, quien ha añadido que ya el presidente de la Junta ha señalado algunas cifras positivas como el incremento de las entregas a cuenta en más de 71 millones de euros con respecto a lo previsto, cantidad que se van a destinar a políticas sociales, para garantizar unos servicios en los que la Comunidad es puntera.

"Yo lo que creo es que cuando se critica se debe aportar algo, el que critica sin aportar nada y se hace un ruido siempre constante lógicamente no es creíble como no lo es el compromiso del PSOE con Castilla y León, hay una falta de compromiso endémico que se repite año tras año".

