Elkarrekin Podemos advierte que este sábado las armas "no pueden cobrar un protagonismo que debe ser el de las víctimas"

Durante su intervención, en el Parlamento vasco, para debatir la proposición no de Ley presentada por el PNV y el PSE-EE sobre el desarme, Martínez ha advertido de que el debate "no llega tarde cinco años, sino cinco décadas". Por ello, cree que este sábado, "de forma colectiva", se debe "revisar críticamente el pasado" y reflexionar "sin reproches ni ajustes de cuentas".

Ahora queda, en su opinión, por "desmontar" otra "violencia más sutil, menos evidente pero igualmente dañina" que es "la de los gestos y las palabras".

Por otra parte, ha manifestado su compromiso para que "no se malogre" el desarme y asegurar que sea "unilateral" y sin "ningún tipo de contrapartida".

Por esta causa, ha indicado que "este sábado no puede haber una demostración de fuerza por parte de ETA, no puede haber una exhibición armamentística, no puede ser que las armas cobren un protagonismo que debe ser el de las víctimas, el de la paz y el de la convivencia".

"Por desarmarse, ETA no va a lograr ningún objetivo político, ni va a tener nuestro agradecimiento ni reconocimiento. Abandonar las armas no es algo heroico ni loable, sino simplemente responder a la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca", ha concluido.

Consulta aquí más noticias de Álava.