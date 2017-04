Casado recuerda que Cs también "exigió" echar a Barberá: "Se cobran piezas políticas para ponerlas como trofeo"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha acusado a Ciudadanos de aplicar "dos varas de medir" ante los casos de corrupción y ha admitido que esa formación también "exigió" apartar en su día a la exalcaldesa Rita Barberá, como lo ha hecho ahora con el murciano Pedro Antonio Sánchez.

"Hay que decir que se cobran piezas políticas sin hacer caso a la presunción de inocencia. Sencillamente para ponerlas como trofeo", ha declarado Casado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

El dirigente del PP se ha preguntado si es "lógico" que lo que defiende Ciudadanos en Andalucía no lo haga "igual" en Murcia. Además, ha recriminado al partido naranja que en el Parlamento presente una iniciativa para remover a un político cuando se abra juicio oral pero luego lo exija antes con Pedro Antonio Sánchez, que "ni siquiera está encausado".

PARTIDARIO DE RESTITUIRLE EN SUS FUNCIONES

El responsable de Comunicación del PP ha destacado la "responsabilidad" del hasta ahora presidente de Murcia al dar un paso atrás para que su región "no siga siendo un foco mediático". "Pedro Antonio ha tenido la generosidad de decir 'no voy a ser un impedimento, para que esto siga siendo una caza y captura contra mí'", ha manifestado.

Eso sí, ha subrayado que hay que "restituirle en sus funciones" en cuanto sepan que no se le abre juicio oral y es declarado inocente. Preguntado entonces si el partido restituirá a Sánchez en el cargo si no se le abre juicio oral, ha indicado que, en su "opinión", "sí se debería hacer".

Casado se ha quejado de que la presunción de inocencia no sea "igual para todos los españoles" y ha recordado que "el caso de Rita Barberá también es un caso en el que la negociación con Ciudadanos fue clave".

"En su estado procesal, es verdad que lo que lamentábamos es que en nuestros propios procedimientos, si Cs no lo hubiera exigido, no hubiéramos pedido que Rita Barberá abandonara el partido ni los concejales de Valencia porque faltaba ese estadio procesal del que estamos hablando. Es verdad que también fue un caso discrecionalmente injusto, pero estábamos a punto de cerrar un pacto de investidura", ha reconocido.

MAROTO: "CONTRADICCIÓN" DE RIVERA

Por su parte, el vicesecretario general de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, acusado a Ciudadanos de cambiar su discurso en Murcia "sobre la marcha para poder salir del avispero". "No sabían salir de ahí, y han buscado la fórmula que menos daño le hiciera a Cs de Murcia. Eso al final define los partidos", ha espetado.

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', recogida por Europa Press, Maroto ha cargado contra el presidente de la formación 'naranja', Albert Rivera, por tener "una contradicción en la hemeroteca", por haber insistido en la dimisión de Sánchez después de haber reconocido que "una cosa es meter la mano y otra la pata".

Para el dirigente 'popular', "hay que vigilar las dos cuestiones" porque "son graves" pero ha dicho que "todo el mundo sabe que una cosa es una cosa, y la otra corrupción".

"Esto sirve para poner de manifiesto las contradicciones de unos partidos que los días pares dicen que entendemos que es distinto meter la pata y la mano y los días impares no ven la diferencia entre un error administrativo y estas cuestiones", ha explicado, avisando a Ciudadanos de que de esa forma "pierden credibilidad".

El ex alcalde de Vitoria cree que en Murcia se ha dado el "primer juicio en que los jueces son políticos y no los responsables judiciales", de manera que la sentencia "la firman los partidos y no los responsables". "Es una cuestión grave, porque sienta un precedente", ha aseverado

